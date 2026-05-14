Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, susține că adevărata luptă declanșată după depunerea moțiunii de cenzură și căderea Guvernului Bolojan nu e între partide, ci „se referă numai și numai la prezervarea extragerii de rente din economia națională”. În consecință, „baletul politic de acum contează doar în măsura în care prezervă jaful sau continuă obturarea lui, începută de Guvernul Bolojan”.

În opinia sa, există un risc foarte mare ca noul Executiv să nu continue curățenia începută de Guvernul Bolojan, fapt ce va face ca „România să piardă pentru o lungă perioadă de timp șansa apropierii de țările dezvoltate ale lumii”.

Care e adevăratul cancer din România, în viziunea lui Eugen Rădulescu

„Extragerea de rente din economia națională pentru îmbuibarea dincolo de orice limite a unor privilegiați este un adevărat cancer care roade vitalitatea societății românești. Situațiile ieșite la lumină în ultimele luni sunt semnificative nu doar prin dimensiunea incredibilă a , dar și prin sentimentul de impunitate pe care toți acești jefuitori l-au dobândit. În momentul în care șeful unei destul de mititele instituții publice care reglementează un domeniu economic are , marea întrebare care se pune este în cât timp a strâns banii și cum și cu cine urma să fie aceștia împărțiți”, a scris Eugen Rădulescu, într-un articol pentru

Acesta a invocat apoi creșterile de prețuri ce se doreau la metrou „pentru a acoperi o parte a ” și la „escrocheria rezervării capacității de transport la Transelectrica, astfel încât să fie practic blocată posibilitatea de creștere a producției prin noi capacități. Așa se explică de altfel, în bună parte, de ce România are unul din cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice din Europa, care afectează structural capacitatea de creștere a economiei naționale”.

Cum vede Eugen Rădulescu activitatea Guvernului Bolojan

Eugen Rădulescu s-a referit apoi la expresia devenită celebră a premierului demis Ilie Bolojan (PNL) – „am aprins lumina la cămară, unde erau șobolani”.

„Impactul mediatic însă nu s-a datorat talentului de a construi metafore al primului ministru, ci faptului că o parte tot mai însemnată a populației țării realizează acum că exact așa stau lucrurile. Supărarea teribilă pe primul ministru încă în exercițiu nu s-a datorat faptului că el s-ar fi îndepărtat de la litera și spiritul programului de guvernare. Aș spune că, de fapt, el a urmărit cu tenacitate să pună în aplicare programul aprobat de parlament. El însă a supărat grupuri de interese transpartinice, care extrag rente cu o frenezie înspăimântătoare”, a mai scris Eugen Rădulescu, în Contributors.