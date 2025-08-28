B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare

O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare

George Lupu
28 aug. 2025, 18:49
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un apel neobișnuit la 112 a mobilizat polițiștii doljeni, după ce o voce anonimă a spus doar „Alo, aș vrea să comand o pizza!”, apoi a închis imediat telefonul, fără a mai putea fi contactată, relatează Cuvântul Libertății.

Cuprins

  • Ce au aflat polițiștii despre apelul la 112
  • Cum pot fi sancționate apelurile false la 112

Ce au aflat polițiștii despre apelul la 112

Autoritățile au luat în calcul posibilitatea unei situații reale de urgență, astfel că echipajele Poliției Municipiului Craiova au pornit verificările.

Investigațiile au arătat că apelul provenea de la un copil de 11 ani din comuna Teslui. Minorul a recunoscut că a imitat un trend de pe o rețea de socializare, fără ca el sau altcineva să fie în pericol. Polițiștii au identificat și reprezentantul legal al copilului, o femeie de 42 de ani, care a fost sancționată cu 500 de lei.

Cazul a fost înaintat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru măsuri suplimentare.

Cum pot fi sancționate apelurile false la 112

Poliția atrage atenția că apelurile false la 112 pot avea consecințe grave, deoarece mobilizează resurse care ar putea fi vitale pentru alte persoane.

Conform legii, alertarea falsă a agențiilor de intervenție se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei sau cu 200–400 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului de urgență poate aduce amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau până la 200 de ore de muncă neremunerată.

