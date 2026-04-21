Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump

21 apr. 2026, 23:33
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Yuri Gripas - Pool via CNP
Cuprins
  1. Cum a apărut propunerea „Donnyland”
  2. Ce importanță are regiunea
  3. Ce soluții au mai fost discutate
  4. Unde s-au blocat negocierile

Războiul din Ucraina continuă să blocheze negocierile de pace, iar disputa teritorială din Donbas rămâne miza principală. În culisele discuțiilor, delegația ucraineană ar fi lansat o idee neobișnuită: redenumirea unei zone contestate în „Donnyland”, într-o încercare de a atrage sprijinul lui Donald Trump.

Cum a apărut propunerea „Donnyland”

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, negociatorii ucraineni au discutat despre numele „Donnyland”, rezultat din combinarea termenilor „Donbas” și „Donald”, dezvăluie The New York Times. Inițiativa ar fi fost prezentată inițial într-o notă informală, dar cu un scop politic clar.

Kievul ar fi dorit astfel să determine administrația Trump să adopte o poziție mai fermă față de revendicările Moscovei. Zona vizată are aproximativ 80 de kilometri lungime și 65 de kilometri lățime, fiind grav afectată de lupte.

În plus, unul dintre negociatori ar fi mers mai departe și ar fi creat un steag verde-auriu, dar și un imn al „Donnyland”-ului, folosind ChatGPT.

Ce importanță are regiunea

Regiunea disputată se află în Donbas și reprezintă unul dintre cele mai dificile puncte din negocierile de pace. Rusia insistă asupra controlului deplin, în timp ce Ucraina spune că poate apăra teritoriul și nu vrea să îl cedeze.

Potrivit unor surse, în acel spațiu mai locuiesc circa 190.000 de persoane, deși alte estimări indică o populație mult mai mică. Economia locală aproape a dispărut, iar infrastructura a fost puternic deteriorată.

Poziționarea geografică îi oferă însă valoare strategică majoră, mai ales pentru liniile defensive construite de Ucraina în ultimii ani.

Ce soluții au mai fost discutate

Pe lângă „Donnyland”, au circulat și alte variante. Una dintre ele a fost „modelul Monaco”, adică un teritoriu semi-autonom, cu statut economic special și administrație neutră.

Au existat și discuții despre o zonă demilitarizată sau o structură comună de conducere, în care să intre reprezentanți ruși și ucraineni. Moscova a transmis însă că acceptă doar control juridic complet asupra Donbasului.

Volodimir Zelenski a avertizat că renunțarea la teritoriu ar fi „o mare greșeală.”

Unde s-au blocat negocierile

Discuțiile s-au împotmolit la finalul lunii februarie, exact când atenția echipei americane s-a mutat spre conflictul cu Iranul. De atunci, părțile au continuat contactele, însă fără schimbări majore privind problema frontierelor, relatează Antena3.

Donald Trump declara recent: „Ucraina merge înainte. Mi-aș dori să se poată înțelege”. Tot el a adăugat: „Vom vedea ce se întâmplă. Se mișcă lucrurile acolo.”

