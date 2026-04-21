21 apr. 2026, 19:17
Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au revenit în România sub escortă specială. Unde și când pot fi văzute piesele (VIDEO)
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la furt
  2. Unde și când pot fi văzute piesele
  3. Ce reprezintă coiful de la Coțofenești

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate după furtul de la Muzeul Drents din Assen (Olanda) au ajuns în România marți, sub escorta forțelor speciale. Avionul care a adus artefactele a aterizat la ora 17.30.

Ce s-a întâmplat la furt

Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, unde erau expuse în cadrul expoziției „Dacia – Regatul aurului și argintului”. Hoții au folosit explozibili pentru a forța accesul în muzeu, apoi au spart vitrinele și au sustras obiectele.

Piesele urmărite au inclus coiful și trei brățări, dintre care coiful și două dintre brățări au fost recuperate la începutul lunii aprilie 2026, după mai bine de un an de la furt. Recuperarea lor a făcut posibilă repatrierea sub escorta forțelor speciale.

Unde și când pot fi văzute piesele

Piesele vor fi prezentate mai întâi presei, marți seară, la Muzeul Național de Istorie a României, aceasta fiind prima prezentare după revenirea lor în țară. Publicul larg va putea admira comorile începând de miercuri și până pe 3 mai 2026.

Instituția precizează că „începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 18.00”, potrivit declarațiilor transmise de muzeu. Expoziția este organizată pe durata a 12 zile.

Ce reprezintă coiful de la Coțofenești

Coiful de la Coțofenești este considerat unul dintre cele mai spectaculoase artefacte din patrimoniul arheologic al României, o piesă cu valoare „arheologică, istorică și artistică excepțională”, potrivit muzeului. Realizat din aur și datat în secolul al IV-lea î.Hr., coiful este decorat cu motive complexe.

Specialiștii îl consideră un obiect unicat, asociat elitei getice, și o mărturie a legăturilor culturale dintre spațiul carpato-dunărean și lumea greacă sau scitică. Descoperit în anii 1920 în județul Prahova, coiful a devenit una dintre cele mai reprezentative piese ale tezaurului istoric al României.

