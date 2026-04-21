Acasa » Monden » Ce a învățat Ioana Ginghină din mariajul eșuat cu Papadopol: „Noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite. Nu este deloc așa"

Traian Avarvarei
21 apr. 2026, 23:26
Actrița Ioana Ginghină. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Ioana Ginghină: Secretul este la noi, femeile, întotdeauna
  2. Ioana Ginghină și-a schimbat complet stilul de viață

Ioana Ginghină a trecut printr-un divorț dureros de Alexandru Papadopol, dar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice. Însă despărțirea traumatizantă de fostul soț a fost și cu folos, căci a tras învățăminte importante din ea.

Ioana Ginghină: Secretul este la noi, femeile, întotdeauna

„Să știi că nu-i numai bărbatul de vină pentru felul în care arăt, eu sunt de vină! E și bărbatul de vină în sensul că, da, el își face treaba bine! Dar, eu știu să nu mai ajung unde am ajuns odată! Am învățat ceva din tot!

Și ca dietă, și ca stil de viață și ca tot! Întotdeauna noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite! Nu este deloc așa! Secretul este la noi, femeile, întotdeauna! Asta am învățat eu!”, a spus Ioana Ginghină, pentru Click!.

Ioana Ginghină și-a schimbat complet stilul de viață

Actrița a mai spus că acum e foarte grijulie cu ea, mănâncă sănătos, face sport și chiar merge la dansuri.

„Eu mănânc multă proteină: carne cu salată, omletă cu mai mult albuș decât gălbenuș, nu dulciuri, nu paste făinoase, pâine numai cracker, mai uscată, mai pe cereale. Zahăr doar la ocazii!

Fac sport aproape zilnic, îmi fac pașii, dacă nu pe stradă, îmi scot banda de sub canapea și merg.

Am și clase de zoom pe care le fac acasă și merg la dansuri. Au luat foc femeile, dar multe dintre ele s-au și apucat de dansuri. Au venit după mine și mă bucur că am fost un exemplu pentru unele dintre ele”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru Click!.

Citește și...
Câți bani câștigă „domnul Dan” la Desafio. Motivul pentru care are un salariu mult mai mic decât la Survivor
Monden
Câți bani câștigă „domnul Dan” la Desafio. Motivul pentru care are un salariu mult mai mic decât la Survivor
Nicolae Guță internat de urgență. Ce a declarat manelistul și ce l-a adus în spital
Monden
Nicolae Guță internat de urgență. Ce a declarat manelistul și ce l-a adus în spital
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Monden
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena
Monden
Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
Monden
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
Adelina Chivu arată impecabil la 44 de ani. Secretul siluetei perfecte: „Nu mai pot mânca chiar orice”
Monden
Adelina Chivu arată impecabil la 44 de ani. Secretul siluetei perfecte: „Nu mai pot mânca chiar orice”
Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii
Monden
Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii
Virgil Ianțu, șocat de ce a văzut la un banchet de clasa a VIII-a: „Unde sunt părinții?”. Mesajul său a devenit viral (VIDEO)
Monden
Virgil Ianțu, șocat de ce a văzut la un banchet de clasa a VIII-a: „Unde sunt părinții?”. Mesajul său a devenit viral (VIDEO)
O nouă piesă lansată de „Frații Velea” provoacă dezbateri aprinse online. Experții avertizează asupra riscurilor expunerii minorilor la un limbaj inadecvat
Monden
O nouă piesă lansată de „Frații Velea” provoacă dezbateri aprinse online. Experții avertizează asupra riscurilor expunerii minorilor la un limbaj inadecvat
Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie
Monden
Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie
