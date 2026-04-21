Ioana Ginghină a trecut printr-un de Alexandru Papadopol, dar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice. Însă despărțirea traumatizantă de fostul soț a fost și cu folos, căci a tras învățăminte importante din ea.

Ioana Ginghină: Secretul este la noi, femeile, întotdeauna

„Să știi că nu-i numai bărbatul de vină pentru felul în care arăt, eu sunt de vină! E și bărbatul de vină în sensul că, da, el își face treaba bine! Dar, eu știu să nu mai ajung unde am ajuns odată! Am învățat ceva din tot!

Și ca dietă, și ca stil de viață și ca tot! Întotdeauna noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite! Nu este deloc așa! , femeile, întotdeauna! Asta am învățat eu!”, a spus Ioana Ginghină, pentru

Ioana Ginghină și-a schimbat complet stilul de viață

Actrița a mai spus că acum e foarte grijulie cu ea, mănâncă sănătos, face sport și chiar merge la dansuri.

„Eu mănânc multă proteină: carne cu salată, omletă cu mai mult albuș decât gălbenuș, nu dulciuri, nu paste făinoase, pâine numai cracker, mai uscată, mai pe cereale. Zahăr doar la ocazii!

Fac sport aproape zilnic, îmi fac pașii, dacă nu pe stradă, îmi scot banda de sub canapea și merg.

Am și clase de zoom pe care le fac acasă și merg la dansuri. Au luat foc femeile, dar multe dintre ele s-au și apucat de dansuri. Au venit după mine și mă bucur că am fost un exemplu pentru unele dintre ele”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru Click!.