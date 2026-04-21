CNA a amendat iar Realitatea Plus. Care e motivul

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat din nou Realitatea Plus, de data aceasta pentru că nu a difuzat pe canalele de YouTube și TikTok o decizie de sancționare de la începutul acestei luni.

De ce a fost amendată Realitatea Plus de data aceasta

Pe 1 aprilie, vreme de trei ore, Realitatea Plus trebuia să-și suspende emisia. A fost a doua sancțiune de acest tip pe care i-a aplicat-o CNA în 2026. Sancțiunea a fost aplicată pe „televiziunea clasică”, dar feedurile de YouTube „Tu Decizi” şi pagina de TikTok pe care se difuzează live emisia Realitatea Plus nu au respectat decizia CNA. În cele trei ore cât trebuia difuzat doar textul sancţiunii, postul a difuzat două emisiuni, dar fără siglă şi fără afişarea orei, explică

În consecință, CNA a amendat Realitatea Plus cu 25.000 de lei. De asemenea, televiziunea a primit şi o somaţie pentru că nu şi-a notificat canalele de pe online, aşa cum cere legislaţia audiovizuală.

Cum s-a apărat Realitatea Plus

Reprezentantul televiziunii le-a spus membrilor CNA că „Tu Decizi”, platforma care difuzează live-ul emisiei Realitatea Plus, nu ar aparţine PHG Media şi nici pagina de TikTok.

„Sancţiunea a privit serviciul liniar licenţiat, adică postul de televiziune Realitatea Plus, iar nu o interdicţie generală, absolută şi nediferenţiată de a produce conţinut jurnalistic pe orice mediu digital, pe orice suport tehnic şi în orice context”, a mai afirmat Avocatul Ioan Georgescu, potrivit Pagina de Media.

Amintim că, recent, CNA a retras licența Realitatea Plus pentru că pe 2024, dar postul emite în continuare, după ce Curtea de Apel București