Odată cu începutul primăverii, tot mai mulți proprietari de case se pregătesc pentru lucrările din grădină. Cu toate acestea, în , luna martie aduce și restricții stricte pentru cei care au gard viu. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi uriașe, care în anumite regiuni ajung până la 100.000 de euro. Iată despre ce este vorba!

Interdicția care intră în vigoare la 1 martie

În Germania, Legea federală pentru conservarea naturii prevede că, începând cu 1 martie și până la 30 septembrie, este interzisă tăierea radicală a gardurilor vii și a arbuștilor. Măsura are scopul de a proteja păsările și alte specii care își fac cuiburi în această perioadă, scrie Click.

Cei care încalcă regula și tund drastic gardurile vii în acest interval riscă sancțiuni severe. În unele cazuri, autoritățile pot aplica amenzi considerabile sau chiar pot deschide proceduri penale.

Sancțiuni drastice în anumite regiuni

În landul Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Pomerania de Vest), legea este aplicată cu maximă strictețe, iar amenzile pot ajunge până la 100.000 de euro. Și alte state federale din Germania aplică sancțiuni similare, în funcție de gravitatea faptei.

Este important de precizat că interdicția vizează tăierile radicale. Lucrările ușoare de întreținere sau corectare a formei gardului viu pot fi permise, însă fără afectarea semnificativă a vegetației.

Ce trebuie să știe românii care locuiesc în Germania

Pentru românii stabiliți în Germania și pentru toți proprietarii de case cu grădină, luna martie este momentul în care trebuie acordată atenție sporită regulilor locale. Tăierea drastică a gardului viu în perioada interzisă poate aduce probleme serioase cu autoritățile.

În schimb, specialiștii recomandă ca în această perioadă să fie realizate alte lucrări permise, cum ar fi toaletarea trandafirilor. Lăstarii uscați sau bolnavi ar trebui îndepărtați pentru a stimula o înflorire sănătoasă odată cu încălzirea vremii.