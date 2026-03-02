B1 Inregistrari!
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român

Iulia Petcu
02 mart. 2026, 19:53
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Unde a avut loc incidentul și ce au verificat polițiștii
  2. Ce au descoperit în rucsacul pasagerului
  3. De ce a fost lăsat bărbatul să își continue drumul

Un control de frontieră aparent banal, desfășurat în sudul Germaniei, a scos la iveală o metodă neobișnuită de ascundere a unui document fals. Cazul a atras atenția autorităților prin modul ingenios, dar riscant, folosit de un pasager pentru a transporta actul.

Unde a avut loc incidentul și ce au verificat polițiștii

Întâmplarea s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în zona Selb-Wildenau, din landul Bavaria, în timpul unor controale temporare de frontieră. Verificările au fost realizate pe Drumul de Stat 2179, o rută frecvent utilizată pentru tranzit regional.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul Poliției de Frontieră din Selb au oprit un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. Controlul a vizat atât documentele mașinii, cât și bagajele pasagerilor aflați în vehicul.

Ce au descoperit în rucsacul pasagerului

În rucsacul unui bărbat în vârstă de 45 de ani, polițiștii au găsit un act de identitate românesc falsificat. Descoperirea a devenit rapid una neobișnuită, nu doar prin natura documentului, ci și prin metoda de camuflare folosită.

Conform informațiilor transmise de autoritățile germane, buletinul era ascuns între două felii de pâine albă, relatează stiripesurse.ro. Anchetatorii consideră că acest artificiu a fost ales pentru a reduce șansele descoperirii la un control rapid sau superficial.

Documentul fals a fost confiscat pe loc, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru procurarea și deținerea unui act oficial contrafăcut. Cazul a fost încadrat conform legislației germane privind falsul în acte și utilizarea documentelor neautentice. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre modul în care bărbatul a obținut documentul sau despre posibile legături cu alte fapte similare investigate anterior.

De ce a fost lăsat bărbatul să își continue drumul

După finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerului i s-a permis să își continue călătoria. Ancheta va continua însă separat, fără ca acesta să fie reținut pe moment.

Poliția germană nu a precizat dacă actul urma să fie folosit pentru trecerea frontierei sau pentru alte scopuri administrative, menținând deschisă investigația.

