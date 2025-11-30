ANAF pune la punct cea mai amplă platformă publică de vânzare a . Prin acest sistem, românii vor putea cumpăra transparent produsele ridicate în urma controalelor.

Președintele instituției, Adrian Nica, spune că este pentru prima dată când Fiscul își asumă un nivel atât de ridicat de transparență. Scopul este eliminarea suspiciunilor că unele bunuri ar putea fi „date pe sub mână”, informează Antena 3 CNN.

Cum reușește ANAF să controleze o piață online tot mai fluidă și greu de urmărit

a declanșat, în ultimele luni, o campanie amplă de controale în comerțul online. Instituția a verificat depozitele angro care aprovizionează piața. În același timp, a identificat platforme și site-uri care își schimbă constant identitatea.

Adrian Nica spune că inspectorii au verificat mii de puncte de lucru, iar rezultatele sunt clare.

„Aș împărți acest comerț în două: cel online și controalele în depozitele. N-o să dau nume acum, că nu e, nu e ok să spun asta. Dar ANAF-ul a avut o acțiune amplă într-unul din marile complexe ale țării, ca să spun așa. Acolo am verificat 1.100 de depozite, a fost o acțiune amplă, am confiscat marfa aferentă a 30 de depozite, iar în clipa aceasta colegii noștri sunt acolo în continuare și fac monitorizare. Vorbim de un angro”, a declarat președintele instituției.

Acesta atrage atenția și asupra dificultăților întâlnite în mediul online. Piața este extrem de volatilă, site-urile apar și dispar de la o zi la alta, iar fiecare comandă direcționează către o altă firmă sau alt furnizor. Într-o altă acțiune, antifrauda a descoperit rețele care exploatau profilarea din social media pentru a vinde produse dubioase, schimbând permanent identitatea site-urilor. În acel caz, valoarea bunurilor confiscate a fost de aproximativ 11 milioane de lei.

Cum reușesc site-urile fantomă să scape de controalele ANAF

Un român vede o reclamă, plasează o comandă, iar firma care apare în spatele produsului dispare imediat, fără nicio urmă. Este un tipar bine calculat. Afaceri construite special pentru a evita taxele, bazate pe identități schimbătoare și structuri imposibil de urmărit.

ANAF admite că aceste modele reprezintă una dintre cele mai mari provocări din mediul online. „Este foarte greu să identifici care este persoana juridică din spate. Avem aici o colaborare cu ANCOM în sensul ăsta și suntem în etapa în care pregătim noi modele de acțiune”, a spus Adrian Nica.

Cum va schimba noua platformă modul în care sunt vândute bunurile confiscate

ANAF admite că ritmul uriaș al confiscărilor impune o soluție dedicată de valorificare. Instituția consideră esențială dezvoltarea unei platforme proprii pentru vânzarea acestor bunuri.

„Avem un proiect în PNRR să proiectăm o platformă. Îi spunem noi intern OLX-ul ANAF-ului, pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces și marfa pe care o confiscăm”, a transmis Adrian Nica.

Înainte de a ajunge în acest „magazin online”, produsele sunt evaluate de ANPC și de instituțiile pentru protecția consumatorului. Doar articolele care respectă condițiile legale pot fi scoase la vânzare, pentru că, de cele mai multe ori, marfa ridicată este din zona „la negru”, cu probleme de calitate.

Platforma urmărește două obiective clare, să valorifice bunurile și să elimine definitiv suspiciunile privind vânzările „pe sub mână”.

„După aceea lucrăm la această platformă unde să transparentizăm tot ce vindem. Mai precis, orice confiscăm să punem în această platformă, astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea lor, să cadă și mitul ăsta că la ANAF se vând pe sub mână anumite produse. Vom transparentiza absolut tot în această zonă al vânzării bunurilor”, a mai precizat șeful ANAF.

Iar pentru ca lucrurile să funcționeze, instituția va avea oameni dedicați exclusiv administrării acestui „magazin online”. După cum spune Adrian Nica, „din păcate, da, colegii noștri o să facă și lucrul ăsta”.