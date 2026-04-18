Minivacanța de 1 Mai 2026. Ce zile libere au angajații și când se întorc elevii la școală

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 08:33
Cuprins
  1. De ce aduce 1 Mai un weekend prelungit
  2. Câte zile libere au angajații în total
  3. Cum stau lucrurile pentru elevi
  4. Când vine următoarea minivacanță

Minivacanța de 1 Mai 2026 vine rapid după zilele libere de Paște și oferă un nou respiro pentru angajații și elevii din România. Pentru că Ziua Muncii pică vineri, mulți români se bucură automat de un weekend prelungit și de ocazia unei escapade de primăvară.

De ce aduce 1 Mai un weekend prelungit

În 2026, data de 1 Mai cade într-o zi de vineri, ceea ce transformă începutul lunii într-o perioadă ideală pentru relaxare. Ziua liberă legală se leagă firesc de sâmbătă și duminică, iar rezultatul este o pauză de trei zile consecutive.

Pentru numeroși români, această formulă înseamnă timp pentru călătorii scurte, vizite la familie sau ieșiri în aer liber. După ritmul aglomerat al primelor luni din an, un astfel de weekend extins este privit ca un prilej de pauză.

Ziua de 1 Mai este inclusă în lista sărbătorilor legale și marchează, la nivel internațional, lupta pentru drepturile angajaților. În România, Codul Muncii stabilește clar caracterul nelucrător al acestei date, cu excepția domeniilor unde activitatea nu poate fi oprită.

Câte zile libere au angajații în total

2026 aduce 17 zile libere legale pentru salariați, iar 12 dintre ele pică în timpul săptămânii. Acest detaliu creează mai multe șanse pentru minivacanțe și perioade de odihnă distribuite pe parcursul anului.

Anul acesta, ziua de 1 Mai va avea loc vinerea, ceea ce le oferă angajaților din România un weekend prelungit de trei zile.

Atunci când sărbătorile sunt plasate strategic lângă weekend, interesul pentru turism intern și rezervări last minute crește vizibil. Hotelurile, pensiunile și stațiunile locale profită de obicei de astfel de momente.

Cum stau lucrurile pentru elevi

Pentru elevi, 1 Mai nu deschide o vacanță separată în calendarul școlar. Ziua liberă rămâne doar vineri, 1 mai, iar cursurile reîncep luni, 4 mai.

Asta înseamnă că elevii primesc un weekend mai lung, fără schimbări majore în structura ultimului modul de învățare. Programul școlar continuă imediat după cele trei zile de pauză, relatează Digi24.

Când vine următoarea minivacanță

Următoarea perioadă atractivă apare la începutul lunii iunie, când 1 iunie coincide cu Lunea Rusaliilor. Astfel, weekendul se prelungește din nou și oferă încă trei zile libere consecutive.

În schimb, ziua de 15 august, dedicată Adormirii Maicii Domnului, cade sâmbătă în 2026. Pentru cei mai mulți angajați, această poziționare nu aduce un avantaj suplimentar.

