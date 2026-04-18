EXCLUSIV: Alertă sanitară într-un spital din Capitală după teste șocante. Ce au găsit medicii în săpunul din saloane (VIDEO)

18 apr. 2026, 12:33
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită contaminarea
  2. Unde au ajuns probele

O situație alarmantă a fost semnalată într-un spital din București, unde săpunul de mâini folosit în saloane și băi ar conține bacterii periculoase. Personalul medical a observat de mai mult timp problemele, iar acum inspectorii sanitari au intervenit de urgență.

Cum a fost descoperită contaminarea

Primele suspiciuni au apărut după ce angajați ai unității medicale au remarcat impurități în produsele folosite zilnic de pacienți și cadre medicale. Ulterior, laboratorul intern al spitalului a prelevat probe din mai multe secții și a început verificările.

Prof. Universitar Dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române ATI, a explicat vineri seară pentru B1 TV ce s-a găsit în urma testelor preliminare: „am descoperit că într-unul din săpunurile de mâini cu care normal te speli, se spală pacientul la salon, se spală doctorul, am descoperit că avem niște microbi.”

Medicul a continuat și a detaliat că problema nu era una izolată, ci observată de luni întregi. „Lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că deja de câteva luni de zile observaseră colegii mei, asistentele și scrisesem către conducere, că săpunul avea niște impurități în el.” Potrivit acestuia, probele recoltate din mai multe secții au indicat existența mai multor microorganisme. „Ei bine, am găsit patru sau cinci specii de microbi în toate.”

Unde au ajuns probele

Deși cazul a fost semnalat imediat Direcției de Sănătate Publică, analiza finală nu poate fi realizată în București. Motivul este lipsa unui laborator acreditat care să confirme oficial rezultatele obținute intern.

„În clipa de faţă, în Bucureşti, nu se pot face analize. Unde credeţi că au ajuns problemele noastre cu inspectorii de la Direcţia Sanitară? La Slobozia.”

Medicul a explicat că fără confirmarea oficială nu poate merge mai departe pe cale legală. „Deci până când nu am aceste dovezi, eu nu pot să mă adresez nici procuraturii şi nici firmei respective să mă despagubească.”

Între timp, lotul suspect de săpun a fost retras din spital. Surse indică însă faptul că produsul ar fi ajuns și în alte unități medicale din țară, iar procurorii ar putea deschide un dosar după finalizarea analizelor.

