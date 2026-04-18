Pe 12 august 2026 va avea loc o eclipsă totală de Soare vizibilă în special într-o bandă restrânsă care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei şi Insulele Baleare. În vestul României fenomenul va fi observabil doar parțial, la apus.

Unde va putea fi văzută eclipsa totală

„Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, dar și din nord-estul și nord-vestul Rusiei. Momentul de maxim interes – totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de Lună – va fi vizibil doar pe o bandă restrânsă, de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.” a explicat Adrian Șonka, astronom la .

Printre punctele cele mai atractive de observație sunt Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând efecte spectaculoase de lumină și culoare. Ora producerii totalității variază: în Rusia la răsărit, în Islanda în jurul prânzului, în Spania cu aproximativ o oră înainte de apus, iar în Insulele Baleare chiar la apus. Punctul de maxim al eclipsei va fi atins în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda, în apropiere de capitala Reykjavík, unde durata totalității va ajunge la 2 minute și 18 secunde.

Cum se va vedea eclipsa în România

„În România, va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată.” a explicat Adrian Șonka.

Observatorii amatori și profesioniști din vestul României trebuie să țină cont că vizibilitatea este doar parțială şi că momentul se va produce în apropierea apusului, ceea ce poate limita durata efectivă de observație. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante fenomene astronomice ale anului, oferind condiții bune pentru observații și studii în regiunile aflate în proximitatea benzii de totalitate.

Cum se privește eclipsa în siguranță

„Observarea eclipsei de Soare presupune respectarea unor măsuri stricte de siguranță. Lumina solară poate afecta grav vederea, provocând orbire instantanee sau treptată, mai ales dacă se folosește telescopul sau binoclul. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar fenomenul nu poate fi urmărit în siguranță fără echipamente adecvate.

Pentru observarea în siguranță cu ochiul liber, sunt recomandați ochelarii special concepuți pentru eclipse sau filtrele de sudură cu grad maxim de protecție, capabile să reducă intensitatea luminii solare la un nivel sigur. În cazul utilizării unui telescop sau a unui binoclu, filtrele de tip Mylar trebuie montate în mod obligatoriu în fața obiectivului, pentru a preveni expunerea directă la radiațiile solare”, recomandă astronomul.

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care blochează radiațiile periculoase și reduc intensitatea luminii până la un nivel sigur pentru ochi, permițând observarea fără risc de afectare a retinei.

Ce este o eclipsă de Soare

„O apare atunci când Luna trece complet peste discul Soarelui, blocând lumina acestuia pentru câteva minute. Este vizibilă doar dintr-o bandă îngustă care traversează suprafața Pământului, iar totalitatea poate dura maxim 7 minute. În regiunile aflate în imediata apropiere a acestei benzi, eclipsa se vede parțial, adică Luna nu acoperă complet Soarele” explică Adrian Șonka, potrivit Digi24.