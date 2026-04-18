Donald Trump respinge noua decizie de închidere a strâmtorii Ormuz, denunțând un șantaj al . El spune că nu se va lăsa intimidat de blocarea căii navigabile.

Donald Trump denunță șantajul Iranului

Decizia Iranului de a reînchide , la doar o zi după ce a anunțat că o redeschide a provocat reacția . Donald Trump a declarat că nu se va lăsa intimidat de Iran. Teheranul a restricționat accesul pe calea navigabilă de interes strategic după ce Trump a refuzat să ridice, la rândul său, blocada instituită asupra porturilor iraniene, după cum relatează dpa.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor şi a navelor comerciale. La mai puţin de 24 de ore, comandamentul forţelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene.

Șeful de la Casa Albă a declarat că Teheranul se comportă astfel de ani de zile și că nu poate șantaja SUA. Totodată, a reamintit că cele două părți negociază pentru încheierea războiului.

„Discutăm cu ei şi, ştiţi, adoptăm o poziţie fermă”, a spus el, adăugând că va avea informaţii despre evoluția discuțiilor până la sfârşitul zilei.

Gardienii Revoluției amenințări de la Teheran

În vreme ce Donald Trump vorbește despre negocieri de pace, marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a avertizat că orice navă care se va apropia de Strâmtoarea Ormuz, va fi „luată drept ţintă” de autorităţile iraniene, informează AFP.

„Avertizăm că nici o navă, oricare ar fi, nu trebuie să-şi părăsească locul din Golful Persic şi Marea Omanului. Orice tentativăde apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată cooperare cu inamicul şi nava contravenientă va fi luată drept ţintă”, se arată în mesajul transmis pe Sepah News, site-ul Gardienilor Revoluţiei.

Iranul susține că a primit noi propuneri de la Donald Trump

Iranul a transmis că a primit noi propuneri din partea SUA, în vederea discuţiilor pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Informația a fost dezvăluită public de Consiliul suprem al securităţii naţionale de la Teheran. Potrivit acestei surse, negociatorii iranieni nu vor face „nici un compromis”.

Între cele două părți a intervenit o încetare a focului de două săptămâni, pe 8 aprilie. Delegațiile Iranului și ale Statelor Unite au discutat pe 11 aprilie la Islamabad căutând să ajungă la un acord de pace, însă fără rezultat. Cele două ţări încearcă să reia negocierile cu medierea Pakistanului.

„În ultimele zile, în cadrul prezenţei la Teheran a comandantului armatei pakistaneze, care acţionează ca mediator, americanii au prezentat noi propuneri. Iranul le examinează în prezent şi nu le-a răspuns încă. Echipa de negociere iraniană nu va face niciun compromis şi va apăra din toate puterile sale interesele naţiunii iraniene şi preţiosul sânge vărsat în acest război pentru a păstra independenţa şi mândria Iranului”, a transmis Consiliul securităţii, citat de agenţia de presă oficială Irna.

Iranienii îl contrazic pe Donald Trump

Dacă Donald Trump dă asigurări că este foarte aprope de încheirea unui acord de pace, adjunctul ministrului de externe iranian susține că nu s-a stabilit nici măcar data viitoarelor discuții.

din Orientul Mijlociu a provocat moartea a mii de oameni și a cutremurat economia mondială. Acest lucru se datorează, în special, din cauza blocării de către Iran a Strâmtorii Ormuz prin care tranzitează aproape o cincime din petrolul brut şi din gazul natural lichefiat mondiale.

De la începutul conflictului, Iranul a instituit taxe pentru tranzitarea acestei rute vitale pentru economia mondială. Iar Republica islamică intenţionează să mențină acest control până la încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile în regiune.