Adrian Teampău
18 apr. 2026, 16:37
Cuprins
  1. Căsătorie cu termen de expirare
  2. Copiii ar putea percepe altfel despărțirea părinților
  3. Ce se întâmplă după o căsătorie încheiată cu divorț

Căsătorie pe termen limitat ar trebui reglementată prin lege, ca formă alternativă la forma clasică a mariajului, propune o judecătoare de la Tribunalul Argeș.

Căsătorie cu termen de expirare

Președinta Tribunalului Argeș, judecătoarea Cornelia Olteanu propune o nouă formă de mariaj, legalizată printr-un act normativ. Ea propune o căsătorie pe durată determinată ca alternativă la formele actuale de reglemenare a legăturilor de familie. Judecătoarea susține că modelul tradițional al căsătoriei nu mai corespunde realităților actuale.

Drept urmare, există multe situații în care soții aleg să mențină în mod artificial, de formă, o relație tensionată sau nesănătoasă, invocând diferite motive. Cele mai des întâlnite țin de bunăstarea copiilor. De exemplu, mamele abuzate, victime ale agresiunilor domestice refuză divorțul pentru ca cei mici să nu aibă de suferit.

„Astfel, tinerii și generațiile viitoare vor putea avea și o formă mai flexibilă a ideii de mariaj, în condițiile în care aceştia pot observa cum anumite cupluri aleg să menţină în mod artificial o relaţie tensionată sau violentă, invocând, în aparenţă, protecţia copilului. Aceste relaţii pot fi adesea motivate de disconfortul unui divorţ, de stigmatizarea socială, de protecţia copilului, de teama de singurătate sau de lipsa curajului de a pune capăt unui drum în care sufletul a rămas în urmă, a unui drum în care iubirea s-a stins, dar aparenţa continuă”, a explicat judecătoarea, conform Libertatea.

Potrivit propunerii sale, în momentul în care termenul unui astfel de mariaj expiră, soții vor avea mai multe variante la dispoziție:

  • reînnoirea legăturii oficiale pe termen limitat, printr-o cerere adresată Stării Civile;
  • continuarea relației în concubinaj/partenariat civil;
  • căsătoria pe termen nelimitat;
  • separarea.

Copiii ar putea percepe altfel despărțirea părinților

În aceste condiții, judecătoare Cornelia Olteanu crede că o astfel de reglementare ar avea mai multe beneficii pentru cele două persoane căsătorite, dar și pentru societate.

„Căsătoria cu termen limitat nu trebuie privită ca o alternativă la concubinaj, ci la căsătoria tradițională, tocmai pentru a putea fi salvată și înălțată la adevărata ei valoare, atât morală, cât și spirituală, această formă de conviețuire socială”, a explicat judecătoarea, confom Libertatea.

De asemenea, judecătoarea Cornelia Olteanu consideră că o căsătorie pe termen determinat ar schimba percepția copiilor cu privire la separarea bruscă a părinților. De regulă, această separare se produce odată cu divorțul. În cazul unei relații cu termen limitat, cei mici nu ar mai considera că despărțirea reprezintă un eșec, ci un mecanism de protecție socială.

„În cazul căsătoriei pe termen limitat, copiii ar putea înţelege că încetarea relaţiei dintre părinţi nu este un eşec, ci reprezintă: un mecanism de protecţie socială a statului faţă de familiile în care există în mod constant conflicte şi violenţă; o consecinţă firească e expirării unui termen legal, căsătoria fiind considerată, din punct de vedere juridic, un contract civil; o etapă firească, responsabilă şi asumată în evoluţia relaţiilor de familie”, a mai explicat Cornelia Olteanu.

Ce se întâmplă după o căsătorie încheiată cu divorț

Judecătorea Cornelia Olteanu a explicat că o căsătorie încheiată cu un divorț poate crea numeroase probleme și traume. Ea amintește de procedurile judiciare și de expunerea publică, de etichetarea socială. Un aspect important este legat de maturizarea forțată a copiilor, determinată de faptul că nu sunt pregătiți pentru o ruptură bruscă a relațiilor dintre părinți.

Situația lor este mai dificilă deoarece sunt expuși să vorbească despre părinți, să aleagă sau să retrăiască momente dificile. Aceștia trec printr-o perioadă de suferință, trăind cu teama că pot răni pe unul dintre părinţi prin ceea ce spun.

„Chiar dacă avem divorţul ca şi alternativă pentru separarea soților, divorțul este poate cea mai dureroasă competiţie a vieții, în care nu există învingători, ci doar suflete obosite. În arena judiciară, divorțul poate deveni o luptă în care fiecare soț dorește victoria, în condițiile în care orgoliile afectează în primul rând demnitatea celor implicați, dar și armonia copiilor care sunt nevoiți să accepte un drum pentru care nimeni nu i-a pregătit”, a concluzionat magistratul.

