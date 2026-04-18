Predoiu laudă polițistul care a refuzat mita. Ce mesaj i-a trimis ministrul Afacerilor Interne

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 11:18
Cătălin Predoiu (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis public aprecierea sa pentru un polițist care a refuzat o sumă de bani oferită ilegal. Oficialul spune că reacția agentului demonstrează că integritatea rămâne esențială într-o instituție care aplică legea zilnic.

Cine este polițistul felicitat de ministru

Agentul-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu a fost remarcat după incidentul din 11 aprilie 2026, când a respins categoric o tentativă de mituire. Potrivit informațiilor oficiale, banii i-au fost oferiți pentru a evita aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Gestul său a atras atenția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, iar ministrul a decis să îi transmită personal felicitările. Predoiu consideră că astfel de momente trebuie scoase în evidență și transformate în repere profesionale.

Ce mesaj public a transmis Cătălin Predoiu

Ministrul a explicat de ce a ales să reacționeze public după acest caz și a subliniat importanța caracterului în sistemul public. El a arătat că respectarea legii începe cu oamenii care o aplică.

„Am ținut să îi transmit personal aprecierea mea agentului-șef adjunct de poliție Ionuț-Valentin Sasu pentru conduita sa exemplară din 11 aprilie 2026, când a refuzat categoric o sumă de bani oferită pentru a evita aplicarea legii. Am considerat firesc să recunosc direct un asemenea gest, pentru că el spune ceva esențial despre ce dă forță unei instituții: caracterul oamenilor ei, respectul față de lege și demnitatea cu care este purtată uniforma”, arată Cătălin Predoiu, potrivit stiripesurse.ro

Ce conține scrisoarea trimisă agentului

În mesajul oficial adresat polițistului, ministrul vorbește despre alegerea făcută într-un moment de presiune și despre valoarea profesională a deciziei. Textul insistă asupra ideii că integritatea nu reprezintă doar o obligație administrativă.

„Într-un moment în care slăbiciunea umană ar fi putut învinge cu ușurință principiile, ați ales, fără ezitare, modalitatea corectă de acțiune.”

Tot în scrisoare, Predoiu notează că refuzul mitei a însemnat mai mult decât aplicarea strictă a normelor. „Gestul dumneavoastră nu a fost doar despre respectarea legii, ci despre apărarea demnității profesiei pe care o reprezentați.”

De ce pune ministerul accent pe astfel de cazuri

Conducerea MAI încearcă să transmită că exemplele pozitive merită promovate la fel de vizibil ca derapajele sancționate public. În logica instituției, asemenea gesturi pot influența cultura internă și încrederea cetățenilor.

Ministrul i-a urat agentului o carieră lungă și plină de împliniri, apreciind că a oferit colegilor un model concret de conduită profesională.

