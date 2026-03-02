Analfabetismul funcțional reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale României, cu efecte directe asupra pieței muncii și a capacității de inovare.

Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de carte, iar cifrele sunt alarmante: doar 7% din populație citește constant, în timp ce peste 1.400 de biblioteci publice au fost închise în ultimul deceniu, scrie .

Care este impactul economic pentru analfabetismul funcțional

Studiile PISA arată că unul din doi copii români nu înțelege ce citește, ceea ce blochează dezvoltarea gândirii critice și a creativității. Această lipsă de competențe de bază se traduce mai târziu în venituri mai mici pentru tineri și o economie mai slabă pentru întreaga țară.

Potrivit , fiecare an suplimentar de școală cu adevărat relevant crește veniturile viitoare ale unui tânăr cu aproximativ 8%, un indicator care arată clar că investiția în educație este și una economică, nu doar socială.

Ce soluții propune campania „Fitness pentru mintea copiilor”

Pentru a opri analfabetismul funcțional, organizații precum Digital Nation și Fundația Bosch au lansat o inițiativă națională care transformă lectura într-un antrenament zilnic. Proiectul aduce împreună părinți și profesori pentru a integra cititul în rutina copiilor.

„Fitness pentru mintea copiilor este descris de organizatori drept „o campanie de impact colectiv care transformă lectura zilnică într-un exercițiu de dialog, reflecție și învățare autentică”, potrivit unui comunicat.

Cum pot părinții să ajute la dezvoltarea gândirii celor mici

Specialiștii recomandă trei pași simpli pentru a combate analfabetismul funcțional: lectura cu voce tare timp de 15 minute pe zi, stimularea curiozității înainte de a citi și întrebări despre text la final. Peste 15.000 de adulți s-au implicat deja în acest proiect, participând la sesiuni de lectură live alături de copii.

Personalități precum Dana Rogoz sau Alex Dima susțin acest demers, amintind că lectura împreună este cel mai eficient exercițiu pentru minte. Obiectivul final este ca această campanie să nu fie doar una temporară, ci să schimbe permanent modul în care generațiile noi se raportează la educație.