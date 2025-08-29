Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis printr-un comunicat de presă, citat de , că lipsa unor mecanisme eficiente de garantare expune turiștii la riscuri financiare serioase.

Contextul este dat de dificultățile turoperatorului Cocktail Holidays, companie cu peste 25 de ani de activitate pe piața românească și cunoscută pentru serviciile sale turistice complete.

Cuprins:

ANAT, despre agențiile intermediare

Fondurile de garantare, soluție ignorată de Guvern

Statul român, acuzat de transpunerea greșită a directivei europene

Recomandările pentru turiști

ANAT subliniază că agențiile intermediare trebuie să informeze corect turiștii despre stadiul rezervărilor, dar nu pot fi considerate responsabile pentru plata serviciilor neexecutate de turoperator.

În situațiile în care agențiile plătesc din proprie voință anumite servicii, acestea nu pot activa polița de insolvență, devenind doar creditori înregistrați la masa credală.

Organizația subliniază că încă din 2018 a semnalat lipsa unui sistem de protecție pentru turiști, în ciuda transpunerii Directivei Europene referitoare la pachetele de servicii de călătorie.

După mai mulți ani de consultări, în 2024 au fost prezentate la Ministerul Economiei două propuneri legislative pentru crearea unor fonduri de garantare. Unul destinat pachetelor turistice și altul pentru bilete de avion.

Aceste propuneri, inspirate din modele europene de succes și susținute de Asociația Europeană a Fondurilor de Garantare, ar fi garantat recuperarea totală a sumelor plătite de turiști în caz de insolvență.

Totuși, Guvernul nu le-a aprobat, considerând că nu sunt o prioritate. În prezent polițele de asigurare și scrisorile de garanție acoperă doar parțial pierderile.

ANAT acuză autoritățile că, prin aplicarea greșită a Directivei Europene 2015/2302, nu au reușit să protejeze turiștii așa cum prevede legea, la un nivel de 100%. Astfel, statul român ar putea fi responsabil pentru diferența de despăgubire. În acest context, organizația solicită adoptarea urgentă a unor măsuri legislative pentru a asigura stabilitatea industriei și siguranța consumatorilor.

„De mai bine de doi ani am solicitat tuturor miniștrilor Economiei și Parlamentului să adopte legislația pentru cele două fonduri de garantare. Proiectele sunt gata din august 2024, dar Guvernul nu a făcut niciun pas concret. Statul român este direct responsabil pentru situația actuală, pentru că a transpus greșit directiva europeană și nu a asigurat protecția integrală a turiștilor”, a declarat Dr. Ec. Alin Burcea, președintele ANAT.

ANAT îi sfătuiește pe turiști să rămână liniștiți și să verifice starea rezervărilor înainte de a pleca. spune că responsabilitatea pentru pachetele turistice aparține exclusiv organizatorului, chiar dacă acestea au fost cumpărate prin intermediari.

În caz de insolvență, turiștii trebuie să contacteze direct asigurătorul pentru a solicita , iar agențiile intermediare pot discuta cu furnizorii de servicii, cum ar fi companiile aeriene, pentru a găsi soluții directe.