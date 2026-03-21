Astrologul a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 22 – 28 martie 2026.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Construiți ceva, înflorește o energie foarte clară și puternică, destul de consistentă. Începeți să vedeți lucrurile clar și vă dați seama de un lucru pe care puteați să-l faceți altfel decât l-ați făcut și încercați să reglați situația, vă schimbați un pic punctul de vedere. S-ar putea să vă găsească ceilalți mult mai duri, mult mai tranșanți. Vor veni niște evenimente către dumneavoastră, sunt evenimente foarte puternice. Este un alt nivel. Vă doriți să faceți anumite lucruri importante pentru dumneavoastră.

Taur

Rememorați cumpenele și elementele fatidice și lucrurile care nu v-au plăcut din ultima vreme, dar nu rămâneți foarte mult în aceste portaluri energetice neplăcute. Săptămâna următoare vine cu o indicație foarte clară – încercați să vă duceți doar pe acele aspecte, amintiri, „oglinzi” care vă aduc bucurie. Trebuie să cunoașteți mai bine lumea care vă zâmbește, să spunem așa, din această oglindă pozitivă.

Deci metoda iubirii. Trebuie să trăiți săptămâna următoare la un nivel de conștiință ridicat și să armonizați totul. Deci este o săptămână în care trebuie să vă deschideți inima, trebuie să vorbiți despre iubire și, le-am mai spus nativilor Tauri, ca despre o cale spre mântuire.

Gemeni

Trebuie să alegeți o cale corectă pentru dumneavoastră, dar sunt foarte multe energiei îngemănate în această perioadă și nu este atât de ușor să alegem un anumit drum. Nu va fi chiar atât de simplu, dar pentru nativii Gemeni avem un ajutor consistent din partea lui Pluton în Vărsător, deci pe undeva sunt foarte multe persoane care vin, se poziționează corect către dumneavoastră și vor să vă ajute.

Sunt foarte multe persoane care chiar vă spun: ”uite, dacă tu ai o problemă, eu aleg să te ajut chiar dacă problema aceasta nu este deloc de ignorat”. Pentru Gemeni, săptămâna următoare, lucrurile încep să se descarce într-un mod extraordinar de favorabil.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Pentru dumneavoastră vorbim despre un restart. Este o perioadă care vă invită să-i mentorați și pe ceilalți. Și vom vedea foarte mulți nativi Rac care acum se uită către cei care îi inspiră, dar și dumneavoastră vă gândiți să-i inspirați pe ceilalți. Trebuie să găsiți care este zona de putere. Avem zone acum de non-valoare, non-iubire și de disimulare, avem zona lumii care trebuie să apună, dar avem și zona care va crește noul pământ de iubire, valoare și onestitate.

Deci dumneavoastră va trebui să manifestați foarte mult interes către persoanele care sunt pregătite să vină în viața dumneavoastră, dar pe zona aceasta de creștere, de iubire, de valoare și de onestitate.

Deci, vă veți schimba complet mentalitatea. Nu o să mai găsim nativi Rac care vor fi atât de doritori să ne ajute dacă noi nu ne vom ajuta. Și vom vedea chiar destul de transfigurați, adică s-ar putea să manifeste răceală față de noi dacă noi nu vom fi în energia aceasta pozitivă.

Leu

Într-un fel e începutul transformării, dar și sfârșitul transformării. Este un lucru foarte alambicat pentru nativii Lu, pentru că pe undeva transfigurarea care a avut loc cu Saturn și Neptun în Pești pentru Lu a fost foarte dură, una dintre zodiile care au suferit foarte mult, pentru că Saturn și Neptun în periplul lor prin Pești au traversat casa Scorpionului pentru dumneavoastră, iar acum intrarea lor în Berbec în mod normal ar trebui să însemne un început, ar trebui să însemne un entuziasm incredibil, doar că Leii rămân puțin, să spunem așa, într-o energie a suferinței și parcă nu mai aveți încredere că se pot întâmpla lucruri pozitive.

Ați rămas puțin pe această matrice a războiului, a lucrurilor care v-au dezamăgit. Trăiți un pic în iluzia evenimentelor care au fost răscolitoare. V-au răscolit foarte mult evenimentele din ultimii doi ani și ceea ce trebuie acum să vă liniștească, încă mai poartă neliniștea din ultimii doi ani. Deci Leul trebuie să iasă din această matrice a lucrurilor care au neliniștit, a iluziei, a războiului, a conflictelor și să intre pe o energie curată, a încrederii în sine și a restabilirii dinamicii. Deci trebuie să vă găsiți cel puțin două, trei domenii în care să creșteți din nou și să aveți entuziasm.

Fecioară

Aveți un liber arbitru destul de mare acum, pentru că ați scăpat de opoziția lui Saturn și Neptun în semn opus. Pe undeva începeți să trăiți, viața capătă din nou sens pentru dumneavoastră și apar foarte multe sugestii din partea universului, în partea destinului. Au fost situații care au venit cu foarte multă parte irațională în ultimii ani, lipsa concretului. Acum dimpotrivă, reveniți în plan concret și veți trăi foarte multe lucruri care încep să capete sens. Deci vom vedea foarte mulți nativi Fecioară care trăiesc experiențe valide, care vin către dumneavoastră, și vă bucurați. Chiar vă dați seama că Universul începe din nou să fie foarte generos cu dumneavoastră, se schimbă lucruri în sens bun și începeți să simțiți această dinamică.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 22 – 28 martie

Balanță

Nativii Balanță au foarte multe evenimente cu care se intersectează. Există o dirijare, o direcționare foarte clară, multe parteneriate pentru dumneavoastră. Deci există o zonă de parteneriate care, adică multe persoane își vor dori să facă tot felul de colaborări cu nativii Balanță. Trebuie să înființați, să deschideți tot felul de legături cu persoane alături de care simțiți că puteți avea zonă de creștere. Pentru dumneavoastră devine foarte clar faptul că trebuie să renunțați la anumite lucruri și să începeți anumite lucruri. Începe un proces, începe ceva în viața dumneavoastră. Trebuie să aveți un soi de deschidere care presupune și o transfigurare.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion există o zonă de manifestare foarte clară. S-a ajuns la un punct de destin ciudat, fatidic. Mulți nativi Scorpion au trecut prin situații de fatidic în care li s-a părut că Universul chiar are ceva cu ei. Dar găsiți acel ceva care vă aduce din nou în matricea bucuriei de a trăi.

Mutați-vă în altă realitate, pentru că această conjuncție Soare-Neptun, acest punct atât de puternic, spune în felul următor: trebuie să regândești, să restartezi, să resetezi, să regândești lucrurile, trebuie să înțelegi din nou ce anume îți dă bucuria vieții și s-ar putea să fi fost un moment de hiatus, un moment în care ați simțit că nu mai faceți față sau că nu vă mai doriți un lucru care era important pentru dumneavoastră… Poate v-a dezamăgit cineva, poate v-a supărat.

Vă ajută această conjuncție pentru transfigurare. Dați această resetare, pentru că înțelegeți că lucrurile pot fi făcute și altfel și blocajele nu există de fapt.

Săgetător

Săgetătorii simt efectiv, își dau seama și ce hram poartă cei din jur. Sunt aduși într-o stare de smerenie, dar și de contemplare a ceva care vi se adresează într-un mod foarte frumos. Deveniți maeștri ai energiilor manifestate într-un mod echilibrat, frumos, armonios. Respingeți orice formă de energie care vă scade vibrația. Îi vor găsi pe Săgetători într-o variantă în care își doresc doar energii pozitive, doar energii care vorbesc despre bogăție sufletească, despre cadouri. Veți alege persoane care știu să vă facă cadouri, persoane care vă vorbesc despre lucruri foarte frumoase, alegeți să vă întâlniți cu oameni cărora le merge bine. Deci încep să vă deranjeze persoane care vin tot timpul cu probleme, cu situații alambicate, complicate.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Trebuie să vă intersectați cu persoane puțin atipice, persoane pe care nu le-ați mai întâlnit până acum sau persoane pe care chiar dacă le-ați întâlnit, ele s-au manifestat diferit. Vom vedea foarte mulți nativi Capricorn care interacționează cu multă lume, nu veți mai avea același tip de manifestare. S-ar putea să vă simțiți puțin hipnotizați sau chiar subjugați de energia celor din jur.

Veți interacționa cu persoane care pe undeva parcă încearcă să poartă un război cu dumneavoastră și încercați să identificați de ce își doresc acest lucru. Pentru că nu este chiar un război care nu are logică. Deci dacă cineva pare că vă agresează sau pare că își dorește să vă hipnotizeze, să vă subjuge, să vă impună punctul lui de vedere, încercați să vedeți de ce se întâmplă acest lucru.

Vărsător

Nativilor Vărsător li se cere înrădăcinare, în pământare. Deci trebuie să vedeți care sunt strategiile care vă vor ajuta pe dumneavoastră să câștigați mai mult, mai bine și să vă înrădăcinați. Pot apărea decizii greu de luat, pot apărea situații de context cu care nu sunteți obișnuiți, poate apărea ceva ce nu puteți să faceți decât pe jumătate și lucrul acesta vă deranjează.

Trebuie să îndrăzniți ceva. Puteți începe ceva de mare forță cu succes. Este foarte multă energie mentală. să nu uităm faptul că semnul dumneavoastră este guvernat de Uranus, planeta inteligenței superioare. Dumneavoastră puteți să depășiți orice obstacole în această perioadă. Chiar dacă, așa cum spuneam la alte zodii, mai rememorăm elemente fatidice, supărări, tot puteți și aveți capacitatea incredibilă de a gestiona la nivel energetic aceste lucruri și să veniți cu un potențial foarte mare.

Pești

Avem în continuare această energie a spiralei, această energie în care nativii Pești încep de undeva și ajung în același punct. Aceste planete care se găsesc cuspidă cu semnul dumneavoastră vorbesc despre descoperirea unor elemente de destin foarte puternic și intens analizate pe care le-ați tot analizat în secvențe, în tot felul de momente de viață, evenimente din care ați înțeles multe lucruri, dar pe parcursul unor ani, și acum parcă le-ai așezați foarte ordonat, în care știți exact ce persoane ce hram poartă, ce vor de la dumneavoastră, ce vreți dumneavoastră de la ele.

Când simțiți nevoia să fiți buni și aveți o bonomie incredibilă, când simțiți nevoia și sunteți mai tranșanți, mai duri. Diverse tipuri de provocări în perioada imediat următoare, dar toate sunt ținute sub control.