Robert Mueller, veteran al războiului din Vietnam, fost director FBI și procurorul special care a investigat implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 în favoarea lui Donald Trump, a murit la vârsta de 81 de ani, scrie presa americană.

Donald Trump s-a bucurat de moartea acestuia, într-o postare pe Truth Social: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt bucuros că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovați”.

Robert Mueller, al doilea cel mai longeviv director FBI

Robert Mueller a condus Biroul Federal de Investigaţii (FBI) în perioada 2001 – 2013, preluând funcţia cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie. El a fost lăudat pentru că a transformat FBI-ul într-o agenţie modernă de combatere a terorismului.

El a rămas în funcție după expirarea mandatului de 10 ani, la solicitarea președintelui democrat de atunci, Barack Obama.

Mueller a fost al doilea cel mai longeviv director FBI, fiind depăşit doar de J. Edgar Hoover.

Concluziile lui Mueller privind implicarea Rusiei în prezidențialele americane

În 2017, Robert Mueller a fost desemnat procuror special pentru a investiga amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din anul precedent, de partea republicanului Donald Trump.

În ciuda numeroaselor atacuri venite din partea lui Trump și a susținătorilor lui, Mueller n-a avut absolut nicio reacție timp de aproape doi ani cât a durat ancheta și doar la final a prezentat de peste 448 de pagini.

Mueller a descris eforturile Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump, dar a precizat că nu a găsit probe că ar fi existat o înțelegere între Moscova și echipa de campanie a republicanului. De asemenea, Mueller a prezentat date despre eforturile lui Trump de a opri ancheta.