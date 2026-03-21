B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros" (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 22:30
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Gripas Yuri/ABACA
Cuprins
  1. Robert Mueller, al doilea cel mai longeviv director FBI
  2. Concluziile lui Mueller privind implicarea Rusiei în prezidențialele americane

Robert Mueller, veteran al războiului din Vietnam, fost director FBI și procurorul special care a investigat implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 în favoarea lui Donald Trump, a murit la vârsta de 81 de ani, scrie presa americană.

Donald Trump s-a bucurat de moartea acestuia, într-o postare pe Truth Social: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt bucuros că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovați”.

Robert Mueller, al doilea cel mai longeviv director FBI

Robert Mueller a condus Biroul Federal de Investigaţii (FBI) în perioada 2001 – 2013, preluând funcţia cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie. El a fost lăudat pentru că a transformat FBI-ul într-o agenţie modernă de combatere a terorismului.

El a rămas în funcție după expirarea mandatului de 10 ani, la solicitarea președintelui democrat de atunci, Barack Obama.

Mueller a fost al doilea cel mai longeviv director FBI, fiind depăşit doar de J. Edgar Hoover.

Concluziile lui Mueller privind implicarea Rusiei în prezidențialele americane

În 2017, Robert Mueller a fost desemnat procuror special pentru a investiga amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din anul precedent, de partea republicanului Donald Trump.

În ciuda numeroaselor atacuri venite din partea lui Trump și a susținătorilor lui, Mueller n-a avut absolut nicio reacție timp de aproape doi ani cât a durat ancheta și doar la final a prezentat un raport de peste 448 de pagini.

Mueller a descris eforturile Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump, dar a precizat că nu a găsit probe că ar fi existat o înțelegere între Moscova și echipa de campanie a republicanului. De asemenea, Mueller a prezentat date despre eforturile lui Trump de a opri ancheta.

Tags:
Ultima oră
