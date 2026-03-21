Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 21:27
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Cum era Viktor Orban în tinerețe
  2. Stelian Tănase: Ce face Viktor Orban e șantaj

Jurnalistul și istoricul Stelian Tănase a povestit că l-a cunoscut în tinerețe pe premierul ungar Viktor Orban, care la vremea respectivă era „foarte simpatic, era un pro-occidental”. La mitingul din toamna lui 1989, Viktor Orban „a fost singurul care a cerut retragerea trupelor sovietice din Ungaria”. Acum, premierul ungar e ‘tovarăș’ cu dictatorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Ba chiar aceștia îl și ajută în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Cum era Viktor Orban în tinerețe

„E o complicitate politică acolo. Orban are alegeri, trebuie promovat. Casa Albă îl promovează. Dar părerea mea este că Orban, în momentul ăsta, este un șef de stat, e premier el – acolo președinția e o chestie simbolică – foarte toxic.

Eu l-am cunoscut pe Orban în tinerețe. Tinerețea lui și tinerețea mea. Era foarte simpatic, era un pro-occidental, a făcut la Oxford și a făcut la acest partid – Fidesz. Când a fost mitingul din toamna anului 1989, el a ținut discursul cel mai radical. A fost singurul care a cerut retragerea trupelor sovietice din Ungaria.

Deci era un lider în care aveam toată încrederea că va face ceva.

Și-a schimbat cu totul firea, interesele, prea multă corupție în Ungaria, cenzură multă. Este un șef de stat, un premier foarte toxic. Nu ne place cu el în granița noastră aici, la vestul României. Ne-ar trebui un președinte mai liberal, mai european, mai deschis. El face niște jocuri cu Putin și acum cu Trump de neacceptat”, a spus jurnalistul.

Stelian Tănase: Ce face Viktor Orban e șantaj

„Știți ce cere acum? Să se dea petrol ieftin, să se deschidă conducta, ca el să dea drumul la cei 90 miliarde împrumut care trebuie să meargă spre Ucraina. Ăsta e un șantaj. Și la vedere, așa, cu toată lumea. Și blochează toată Uniunea Europeană că vrea el. Dar are și niște obligații. Are obligații față de Putin, să nu uităm, și față de Trump. Deci joacă, apropo de aliații, joacă cu aliații cei mai puternici. Cu cinism. (…)

Ar fi distruși, în sens simbolic, dacă va pierde alegerile din Ungaria din luna viitoare. Este o chestiune dacă Orban va accepta că a pierdut. E încă favorit, să fim totuși realiști. (Sondajele) sunt povești”, a mai afirmat Stelian Tănase.

