Ministerul Apărării a anunțat că toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit, sâmbătă, în România. Repatrierea a fost realizată cu sprijinul structurilor NATO. Decizia de retragere a fost determinată de reaprinderea conflictului din Orientul Mijlociu. Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa, a mulțumit tuturor soldaților pentru că și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade.

Anunțul Ministerului Apărării despre militarii români

„Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor.

Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, a transmis Ministerul Apărării,

Grynkewich, despre militari: Sunt adevărați profesioniști

Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa, a mulțumit tuturor militarilor.

„Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak.

De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a transmis Alexus Grynkewich, potrivit