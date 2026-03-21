B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”

Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 19:45
Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
Imagine de arhivă. Sursa: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Anunțul Ministerului Apărării despre militarii români
  2. Grynkewich, despre militari: Sunt adevărați profesioniști

Ministerul Apărării a anunțat că toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit, sâmbătă, în România. Repatrierea a fost realizată cu sprijinul structurilor NATO. Decizia de retragere a fost determinată de reaprinderea conflictului din Orientul Mijlociu. Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa, a mulțumit tuturor soldaților pentru că și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade.

Anunțul Ministerului Apărării despre militarii români

„Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor.

Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, a transmis Ministerul Apărării, pe Facebook.

Grynkewich, despre militari: Sunt adevărați profesioniști

Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa, a mulțumit tuturor militarilor.

„Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak.

De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a transmis Alexus Grynkewich, potrivit TVR Info.

Tags:
Citește și...
Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
„Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
Eveniment
„Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
Eveniment
Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
Eveniment
Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați
O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo
Eveniment
O româncă a fost prinsă alături de un iranian într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie. Ce căutau ce doi acolo
Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
Eveniment
Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți
Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
Economic
Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
Eveniment
Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Eveniment
Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
Ultima oră
19:19 - Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
18:48 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
17:15 - Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
16:57 - Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși, deschisă la Berlin. Nicușor Dan: O recunoaștere a valorii noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii (FOTO)
16:40 - Autoritățile din Capitală, apel insistent către șoferi: „Nu le mai daţi bani parcagiilor! E o formă de înșelăciune care trebuie oprită” (VIDEO)
16:18 - Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
16:06 - Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
16:01 - Iran amenință turiștii din întreaga lume: „Nici parcurile și zonele de agrement nu vor mai fi sigure”
15:27 - Criză în banking: retragerea BRD, ING și Raiffeisen pune în pericol contractul colectiv pentru 30.000 de angajați