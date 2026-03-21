B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scafandrii Armatei, trimiși la epava „Astana”: cursă contra-cronometru pentru cei 3 marinari dispăruți

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 12:47
Sursă foto: Facebook/marinarii.ro
Cuprins
  1. Mobilizare de forțe cu nave speciale și scafandrii Armatei
  2. Epava este de la 26 de metri adâncime
  3. Misiunea de salvare 

Scafandrii Armatei au fost trimiși sâmbătă dimineață, 21 martie 2026, la epava remorcherului „Astana”, pentru găsirea celor trei marinari încă dispăruți. Militarii Ministerului Apărării Naționale încearcă să gestioneze o operațiune dificilă deoarece marea este foarte agitată, iar vizibilitatea redusă sub apă.

Mobilizare de forțe cu nave speciale și scafandrii Armatei

Potrivit datelor oficiale, șalupa rapidă de intervenție „JUPITER” – 107 a ajuns în zona epavei cu o echipă de 15 scafandri militari la bord. În paralel, la căutări participă nava „Artemis” de la ARSVOM, fiind mobilizate echipamente și personal din cadrul Centrului 39 Scafandri, în timp ce o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” este în stand-by pentru orice urgență.

Familiile marinarilor dispăruți s-au strâns astăzi în zona Portului Midia pentru a cere autorităților reluarea căutărilor, după ce acestea fuseseră sistate pe 19 martie din cauza vremii. Până acum, trupurile a doi dintre marinari au fost recuperate din apă, dar ceilalți trei sunt în continuare dispăruți, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție.

Epava este de la 26 de metri adâncime

Remorcherul „Astana” a fost localizat la aproximativ cinci mile marine de port, la o adâncime de 26 de metri, dar intervenția este complicată de curenții puternici și de marea agitată. Condițiile de siguranță sunt limitate, astfel că decizia ca scafandrii să coboare efectiv la epavă se ia în timp real, în funcție de modul în care evoluează vremea și starea mării în teren.

Accidentul naval a avut loc pe 18 martie, în timpul manevrelor de acostare a navei-tanc „Amades”, moment în care remorcherul cu cinci oameni la bord s-a scufundat brusc. După pauza impusă de condițiile meteo nefavorabile între 19 și 21 martie, forțele de intervenție au revenit la fața locului pentru a încerca să recupereze ultimele trei victime ale acestei tragedii maritime.

Misiunea de salvare 

Forțele Navale Române lucrează în strânsă cooperare cu toate structurile implicate pentru a gestiona această situație critică, unde fiecare oră care trece contează enorm. Este o intervenție complexă, desfășurată sub o presiune uriașă, în care scafandrii sunt pregătiți să intre în apă în orice moment, imediat ce marea permite o coborâre în siguranță la structura scufundată.

Până în acest moment, bilanțul rămâne neschimbat: două victime recuperate și trei marinari în continuare dispăruți, scrie Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
