Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă dimineață în stațiile de alimentare, unde prețul pentru sortimentul standard a ajuns la 9,88 lei pe litru, în timp ce varianta premium a depășit pragul de 10 lei. Creșterea de 15 bani față de ziua precedentă vine la pachet cu o scumpire a benzinei, care se vinde acum cu 9,17 lei.

Decizia premierului Ilie Bolojan după ce motorina s-a scumpit din nou

În contextul acestor , premierul Ilie Bolojan a purtat discuții cu miniștrii Finanțelor și Energiei, precum și cu reprezentanții ANAF și ai Consiliului Concurenței. Deși românii simt puternic scumpirile, șeful Executivului a anunțat că nu ia în calcul o plafonare a prețurilor la pompă.

„O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului. Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm si asta vom livra”, a declarat Bolojan.

Impactul cotațiilor internaționale asupra prețului la carburant

Aceste scumpiri variază în funcție de evoluția pieței globale. Arabia Saudită avertizează că petrolul ar putea atinge 180 de dolari pe baril până la finalul lunii aprilie. O astfel de majorare ar putea arunca economia mondială în recesiune, având în vedere că prețurile actuale sunt deja aproape de maxime istorice. Specialiștii în domeniu sunt îngrijorați că schimbările energetice ar putea schimba drastic comportamentul consumatorilor din cauza costurilor insuportabile.

Experții în energie avertizează că vârful scumpirilor ar putea fi mult mai ridicat în perioada următoare.

„Un preț de 200 de dolari pe baril nu este exclus în 2026”, au avertizat analiștii companiei de consultanță energetică Wood Mackenzie.

Previziuni sumbre pentru carburanții premium

Cotațiile pentru petrolul Brent au urcat deja la 119 dolari pe baril, iar presiunea asupra prețurilor de retail rămâne uriașă în toată Europa. În unele stații din Capitală, varianta de top pentru motorina premium a fost afișată sâmbătă dimineață cu prețul de 10,29 lei pe litru, un nivel record pentru acest an. Autoritățile române susțin că monitorizează piața pentru a preveni eventuale abuzuri, însă evoluția prețului depinde aproape în totalitate de cum vor evolua lucrurile în Orientul Mijlociu, scrie .