Gimnasta Sabrina Voinea s-a luat la bătaie cu o sportivă din lotul național de haltere, în incinta restaurantului complexului „Lia Manoliu” din Capitală. Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 13.00. În conflict au mai intervenit încă o gimnastă și o halterofilă. Personalul de la bucătărie a reușit să le despartă.

Ce a povestit un martor despre bătaia în care a fost implicată Sabrina Voinea

„Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa… (n.r. – Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.

Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit”, au declarat sursele

Ce spune șeful complexului sportiv „Lia Manoliu”

Florin Oancea, șeful complexului sportiv „Lia Manoliu”, a confirmat incidentul și a spus că n-a fost sunată Poliția deoarece „conflictul nu a fost de durată”.

Întrebat dacă va lua măsuri, acesta a răspuns: „Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al „Lia Manoliu”, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată”.

Golazo amintește că Sabrina Voinea a avut atitudini de bully și în fața gimnastelor. Denisa Golgotă a dezvăluit că Sabrina se poartă răutăcios cu colegele ei.