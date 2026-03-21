B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă: „S-au păruit ca-n filme". De la ce a pornit scandalul

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 22:55
Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală. Sursa foto: Hepta.ro / Zuma Press / Ulrik Pedersen

Gimnasta Sabrina Voinea s-a luat la bătaie cu o sportivă din lotul național de haltere, în incinta restaurantului complexului „Lia Manoliu” din Capitală. Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 13.00. În conflict au mai intervenit încă o gimnastă și o halterofilă. Personalul de la bucătărie a reușit să le despartă.

Ce a povestit un martor despre bătaia în care a fost implicată Sabrina Voinea

„Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa… (n.r. – Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.

Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit”, au declarat sursele Golazo.

Ce spune șeful complexului sportiv „Lia Manoliu”

Florin Oancea, șeful complexului sportiv „Lia Manoliu”, a confirmat incidentul și a spus că n-a fost sunată Poliția deoarece „conflictul nu a fost de durată”.

Întrebat dacă va lua măsuri, acesta a răspuns: „Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al „Lia Manoliu”, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată”.

Golazo amintește că Sabrina Voinea a avut atitudini de bully și în fața gimnastelor. Denisa Golgotă a dezvăluit că Sabrina se poartă răutăcios cu colegele ei.

Tags:
Citește și...
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat. Descoperirea cutremurătoare făcută de fiica sa: „Aici mi-am luat eu panică”
România intră în lupta pentru Mondial! Surprizele lui Lucescu în lotul pentru duelul cu Turcia
Sport
România intră în lupta pentru Mondial! Surprizele lui Lucescu în lotul pentru duelul cu Turcia
Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)
Sport
Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)
Play-off în Superliga. Victorie pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo (1-0)
Sport
Play-off în Superliga. Victorie pentru Universitatea Craiova în derby-ul cu Dinamo (1-0)
UPDATE VIDEO: Răzvan Burleanu a fost reales la conducerea FRF. Este la al patrulea mandat le Federația Română de Fotbal. Scandal mare la Adunarea Generală
Sport
UPDATE VIDEO: Răzvan Burleanu a fost reales la conducerea FRF. Este la al patrulea mandat le Federația Română de Fotbal. Scandal mare la Adunarea Generală
Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”
Sport
Gigi Becali a dat verdictul în direct. Cum poate FCSB să spele rușinea sezonului și să revină în Europa: „Aștept două-trei luni de zile să vedem”
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
Sport
Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
Momente dificile pentru Dan Petrescu! A ajuns de urgență pe masa de operație. Ultimele detalii despre starea antrenorului
Sport
Momente dificile pentru Dan Petrescu! A ajuns de urgență pe masa de operație. Ultimele detalii despre starea antrenorului
Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
Sport
Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
Sport
Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
Ultima oră
23:27 - Anca Țurcașiu are o poveste de viață impresionantă: „Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală”
22:30 - A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
21:55 - Stelian Tănase: Dacă AUR vine la putere, o să fie alungat cu pietre / Bolojan se sinucide politic / PSD-iștii fac garagațe pe la televizor, dar în coaliție au votat toate măsurile (VIDEO)
21:27 - Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
20:53 - Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
20:18 - Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
19:45 - Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
19:19 - Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
18:48 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori