Jurnalistul și istoricul Stelian Tănase a declarat că, în ciuda aparențelor, PSD vrea să-l mențină premier pe liberalul Ilie Bolojan deoarece „este un țap ispășitor perfect”. Acesta a mai spus că Bolojan, după toate măsurile de austeritate pe care le-a luat, își mai poate salva cariera politică doar dacă „lucrurile se corectează, lumea începe să o ducă mai bine și lumea va aprecia”. Totodată, Stelian Tănase a avut o serie de critici și pentru AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Stelian Tănase: Ce a făcut PSD cu banii din Fondul de rezervă?

„Vreți să vă spun ceva rău? PSD-ul, în frunte cu Grindeanu și cu madam Olguța Vasilescu nu vor să-l dea afără pe Bolojan. Bolojan este un țap ispășitor perfect. N-au interes să-l dea pe Bolojan, pentru că poate ne punem problema: dar cu Fondul de rezervă, PSD-ul? Adică își va pune opinia publică, nu Tănase. Deci nu, nu cred că vor să scape de Bolojan, dar întrețin această mitologie din interese politice.

Trebuie să întrețină această atmosferă, aceste atacuri la adresa primului ministru, ca să arate că ei sunt oameni de opoziție. Deși ei sunt la guvernare, sunt în coaliție, au votat toate măsurile, cu lăbuța sus, în ședință de guvern. N-am văzut niciun proces verbal după ședință de guvern în care PSD-ul s-a opus la vreo măsură. Doar fac garagațe pe la televizor. Atât”, a explicat Stelian Tănase, pentru B1 TV .

Stelian Tănase: Bolojan se sinucide politic

Jurnalistul a remarcat apoi faptul că premierul Ilie Bolojan practic își riscă întreaga carieră politică: „Pe de altă parte, să știți că n-au să găsească ușor un om ca Bolojan atât de încăpățânat, atât de decis și care își duce lucrurile până la capăt. Deși el face un lucru… El se sinucide politic, vă dați seama? Toate măsurile astea se întorc contra lui. El nu mai va avea o carieră decât dacă lucrurile se corectează, lumea începe să o ducă mai bine și lumea va aprecia”.

Stelian Tănase: AUR nu face decât scandal

Jurnalistul a comentat și situația AUR, partidul cu cel mai mare scor în , dar aflat de luni bune în scădere în preferințele electoratului.

„Lumea trăiește greu, este îngrijorată și atunci, sigur, se duce spre partea cealaltă unde e opoziția, adică sunt alții care nu guvernează, deci nu poți să le reproșezi că au luat măsuri greșite. Pe de altă parte, ce face AUR? Când este câte o moțiune de cenzură, se duce la tribună și face scandal. N-au livrat nimic politicește, n-au spus: ”uite, dacă facem legea asta sau reforma asta, lucrurile vor merge bine; ăsta e punctul nostru de vedere alternativ la face Bolojan”. Dau un exemplu.

Nu livrează nimic. Nu ne-a spus nimic. Ce vor să facă? Ce lege vor să propună? Care e orientarea lor? Numai scandal. Numai scandal. Numai scandal. Dacă vine la putere, o să fie alungați cu pietre. Pentru că la un moment dat, la șase luni, la un an, poporul zice: ”livrează!” Și nu cred că sunt în stare”, a afirmat Stelian Tănase.