B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Stelian Tănase: Dacă AUR vine la putere, o să fie alungat cu pietre / Bolojan se sinucide politic / PSD-iștii fac garagațe pe la televizor, dar în coaliție au votat toate măsurile (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 21:55
Jurnalistul și istoricul Stelian Tănase. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Stelian Tănase: Ce a făcut PSD cu banii din Fondul de rezervă?
  2. Stelian Tănase: Bolojan se sinucide politic
  3. Stelian Tănase: AUR nu face decât scandal

Jurnalistul și istoricul Stelian Tănase a declarat că, în ciuda aparențelor, PSD vrea să-l mențină premier pe liberalul Ilie Bolojan deoarece „este un țap ispășitor perfect”. Acesta a mai spus că Bolojan, după toate măsurile de austeritate pe care le-a luat, își mai poate salva cariera politică doar dacă „lucrurile se corectează, lumea începe să o ducă mai bine și lumea va aprecia”. Totodată, Stelian Tănase a avut o serie de critici și pentru AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Stelian Tănase: Ce a făcut PSD cu banii din Fondul de rezervă?

„Vreți să vă spun ceva rău? PSD-ul, în frunte cu Grindeanu și cu madam Olguța Vasilescu nu vor să-l dea afără pe Bolojan. Bolojan este un țap ispășitor perfect. N-au interes să-l dea pe Bolojan, pentru că poate ne punem problema: dar ce-ați făcut voi cu Fondul de rezervă, PSD-ul? Adică își va pune opinia publică, nu Tănase. Deci nu, nu cred că vor să scape de Bolojan, dar întrețin această mitologie din interese politice.

Trebuie să întrețină această atmosferă, aceste atacuri la adresa primului ministru, ca să arate că ei sunt oameni de opoziție. Deși ei sunt la guvernare, sunt în coaliție, au votat toate măsurile, cu lăbuța sus, în ședință de guvern. N-am văzut niciun proces verbal după ședință de guvern în care PSD-ul s-a opus la vreo măsură. Doar fac garagațe pe la televizor. Atât”, a explicat Stelian Tănase, pentru B1 TV .

Stelian Tănase: Bolojan se sinucide politic

Jurnalistul a remarcat apoi faptul că premierul Ilie Bolojan practic își riscă întreaga carieră politică: „Pe de altă parte, să știți că n-au să găsească ușor un om ca Bolojan atât de încăpățânat, atât de decis și care își duce lucrurile până la capăt. Deși el face un lucru… El se sinucide politic, vă dați seama? Toate măsurile astea se întorc contra lui. El nu mai va avea o carieră decât dacă lucrurile se corectează, lumea începe să o ducă mai bine și lumea va aprecia”.

Stelian Tănase: AUR nu face decât scandal

Jurnalistul a comentat și situația AUR, partidul cu cel mai mare scor în sondaje, dar aflat de luni bune în scădere în preferințele electoratului.

„Lumea trăiește greu, este îngrijorată și atunci, sigur, se duce spre partea cealaltă unde e opoziția, adică sunt alții care nu guvernează, deci nu poți să le reproșezi că au luat măsuri greșite. Pe de altă parte, ce face AUR? Când este câte o moțiune de cenzură, se duce la tribună și face scandal. N-au livrat nimic politicește, n-au spus: ”uite, dacă facem legea asta sau reforma asta, lucrurile vor merge bine; ăsta e punctul nostru de vedere alternativ la face Bolojan”. Dau un exemplu.

Nu livrează nimic. Nu ne-a spus nimic. Ce vor să facă? Ce lege vor să propună? Care e orientarea lor? Numai scandal. Numai scandal. Numai scandal. Dacă vine la putere, o să fie alungați cu pietre. Pentru că la un moment dat, la șase luni, la un an, poporul zice: ”livrează!” Și nu cred că sunt în stare”, a afirmat Stelian Tănase.

Tags:
Citește și...
Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
Politică
Florin Manole promite că nu va concedia pe nimeni: „Dacă va fi să plece vreun om prin voința ministrului Muncii, acela va fi ministrul”
Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
Politică
Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu
Politică
România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu
România se alătură declarației privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”
Politică
România se alătură declarației privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Politică
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Politică
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Politică
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Politică
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
Politică
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Politică
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Ultima oră
22:55 - Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă: „S-au păruit ca-n în filme”. De la ce a pornit scandalul
22:30 - A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Trump: „Sunt bucuros” (VIDEO)
21:27 - Stelian Tănase: „Eu l-am cunoscut pe Viktor Orban în tinerețe”. Cum era premierul ungar la începutul carierei politice (VIDEO)
20:53 - Stelian Tănase: Trump vrea să facă uitat dosarul Epstein. Probabil se va ajunge la impeachment. Sper ca acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând (VIDEO)
20:18 - Patriarhia Română avertizează că tot mai mulți credincioși în suferință sunt păcăliți de falși preoți sau măicuțe. Cazul bărbatului suferind din dragoste care a pierdut o sumă uriașă
19:45 - Toți cei 117 militari români retrași din Irak au revenit în țară. MApN: „Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, cu sprijinul structurilor NATO”
19:19 - Pompierii din Deva au salvat doi cățeluși căzuți într-o conductă de canalizare. Unul dintre ei a avut nevoie de resuscitare pentru a fi readus la viață (VIDEO, FOTO)
18:48 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 22 – 28 martie: Decizii greu de luat pentru Vărsători, situații de context cu care nu sunt obișnuiți (VIDEO)
17:47 - „Îmi dă cu coada de la mătură în cap”. Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Cluj, maltratată în familie. Autoritățile au ținut partea părinților abuzatori
17:15 - Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV