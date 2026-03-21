B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 17:47
Fetița din Cluj abuzată de mama ei și de concubinul acesteia. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce spune fetița bătută de părinți
  2. Ce spun vecinii despre ignoranța autorităților
  3. Scuza revoltătoare a autorităților

Apar noi informații și mărturii în cazul fetiței de 9 ani din județul Cluj, maltratată de mama ei și de concubinul acesteia. Fata a povestit prin ce calvar a trecut în familie. Vecinii au povestit și ei cum i-au căutat dreptatea la autoritățile locale care, culmea, au ținut partea părinților abuzatori. Fetița abia acum a fost luată din familie, dar a rămas acolo sora ei vitregă, în vârstă de 4 ani.

Ce spune fetița bătută de părinți

Mama ei și iubitul acesteia o obligau să se trezească în fiecare dimineață la 5 sau 6 pentru a le găti și a le pregăti hainele. Dacă nu făcea acest lucru, ea era bătută. De asemenea, fetița era mereu închisă în casă. Din decembrie nici la școală n-a mai fost lăsată, fiind ținută în casă de părinți pe post de servitoare.

„Îmi dă cu coada de la mătură în cap. Mi-a dat cu o sticlă. M-a lovit la picior tot el. M-a bătut cu cureaua, mi-a sucit mâna, m-a lovit şi m-a ţinut de gură ca să nu urlu. (Rep. Şi mama ta nu i-a zis nimic?) Nu, că ea mă ţinea de gură”, a povestit copila.

Ultima oară, fetița a fost bătută pentru că a uitat să le spună că nu mai este gaz în butelie. Copila a povestit că, în timp ce mama îi ținea gura acoperită ca să nu țipe, bărbatul o lovea cu coada de la mătură și cu o curea.

„Mă închide în casă toată ziua, mă pune să stau în casă şi când află că am ieşit afară, vine şi mă bate. Mă trage de cap, aici am rămas fără păr”, a mai spus copila.

Ce spun vecinii despre ignoranța autorităților

Coşmarul s-a încheiat joi, când fetița, închisă în casă, n-a mai răbdat de foame și a ieșit pe geam să meargă la o vecină să-i ceară de mâncare. Copila i-a povestit femeii totul. Oricum, vecinii erau la curent cu ce se întâmplă și, de-a lungul timpului, au tot făcut plângeri la primărie.

„Mi-a zis că e bătută. Fata asta de 4 ani de zile tot aşa zice. – Da, toată noaptea m-a bătut tare”, a povestit vecina, pentru Observator

Vecinul care a sunat la ambulanță a povestit și el: „Fetiţa speriată, mă ţinea de picior şi îmi spunea să nu o las. „Nu mă lăsa, te rog”. Poliţia nu a vrut să vină, m-a luat la batjocură prima dată, mi-a închis telefonul. Când fetiţa a urcat în ambulanţă a început să îmi mulţumească că am salvat-o”.

Scuza revoltătoare a autorităților

Asistenţa socială, la control, verifica doar dacă cei mici au suficientă mâncare.

Claudia Bodiu, asistent social la primărie, mai are o scuză revoltătoare: „Mama copilului are mai mulţi… duşmani să zic aşa şi nu se înţelege bine cu vecinii şi din cauza asta are multe sesizări”.

„Nu-i prima dată când se întâmplă asta. De atâţia ani îşi bate copiii. Şi la mine în casă, pe cea mică o bătea. Au făcut mai multe persoane de aici sesizări la primărie, am mai făcut şi eu şi nevastă mea. Şi sora ei, mătuşa fetiţei a făcut o plângere”, mai spune bărbatul care a sunat la ambulanţă.

Fetița e acum în plasament în regim de urgență, dar sora ei vitregă, în vârstă de 4 ani, a fost lăsată tot la familia de abuzatori…

„Nu avem suspiciuni vis-a-vis de integritatea fizică a acestei fetiţe, dar cazul rămâne în monitorizare, în colaborare cu autorităţile locale”, a explicat Alina Ciorean, purtătorul de cuvânt al DGASPC Cluj.

Poliția a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.

Tags:
