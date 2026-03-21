Anca Țurcașiu a povestit că și-a cunoscut mama abia când a mers la școală, deoarece de la trei luni la șase ani a fost crescută de bunici.

Anca Țurcașiu, amintiri frumoase despre bunicii ei

Artista a povestit că de la bunici a învățat că dragostea e cea mai importantă pe această lume: „M-au iubit… Bunicii paterni. E o șansă emoțională. M-au iubit, cum să spun, m-au iubit generos, investind în mine dragoste, tot ce înseamnă frumos și bucurie, calm și răbdare, liniște și pace. Nu m-au iubit posesiv. Am avut norocul să mă nasc într-o familie care m-a învățat ce înseamnă iubirea. De fapt, e cel mai important lucru”.

Cum era mama Ancăi Țurcașiu

Ea a povestit apoi cum au fost părinții ei. În familie, mama

„Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală, pentru că eu am stat la bunici de la trei luni până la șase ani. (…) Când am mers la București și am început școala. Mama a fost o femeie superbă. A răpus-o un cancer de piele acum vreo 15 ani. A fost foarte greu, dar asta este. Dar au fost niște oameni care au preluat la rândul lor forma de dragoste pe care am primit-o la Ploiești și totul a fost minunat. Adică am avut un suport și un sprijin și povețe.

Mama mea a fost director economic la Spitalul pentru studenți și tatăl meu era inspector general în Ministerul Învățământului. Mama era mai autoritară, mama, berbecul. Bunicii au fost sufletul și viața mea, pentru că de la ei… acolo sunt primii pași, primii șase ani. De la 16 ani am intrat pe marile scene, festivalul de la Amara, festivalul de la Mamaia și de la festivalul de la Mamaia au început filmările”, a mai susținut Anca Țurcașiu, în moderat de Dr. Luiza Spiru, potrivit