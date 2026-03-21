Anca Țurcașiu are o poveste de viață impresionantă: „Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală"

Traian Avarvarei
21 mart. 2026, 23:27
Anca Țurcașiu a fost crescută de bunici de la trei luni la șase ani. Sursa foto: Captură video - Dr. Luiza Spiru / YouTube
Cuprins
  1. Anca Țurcașiu, amintiri frumoase despre bunicii ei
  2. Cum era mama Ancăi Țurcașiu

Anca Țurcașiu a povestit că și-a cunoscut mama abia când a mers la școală, deoarece de la trei luni la șase ani a fost crescută de bunici.

Anca Țurcașiu, amintiri frumoase despre bunicii ei

Artista a povestit că de la bunici a învățat că dragostea e cea mai importantă pe această lume: „M-au iubit… Bunicii paterni. E o șansă emoțională. M-au iubit, cum să spun, m-au iubit generos, investind în mine dragoste, tot ce înseamnă frumos și bucurie, calm și răbdare, liniște și pace. Nu m-au iubit posesiv. Am avut norocul să mă nasc într-o familie care m-a învățat ce înseamnă iubirea. De fapt, e cel mai important lucru”.

Cum era mama Ancăi Țurcașiu

Ea a povestit apoi cum au fost părinții ei. În familie, mama a fost cea autoritară.

„Pe mama am cunoscut-o când am mers la școală, pentru că eu am stat la bunici de la trei luni până la șase ani. (…) Când am mers la București și am început școala. Mama a fost o femeie superbă. A răpus-o un cancer de piele acum vreo 15 ani. A fost foarte greu, dar asta este. Dar au fost niște oameni care au preluat la rândul lor forma de dragoste pe care am primit-o la Ploiești și totul a fost minunat. Adică am avut un suport și un sprijin și povețe.

Mama mea a fost director economic la Spitalul pentru studenți și tatăl meu era inspector general în Ministerul Învățământului. Mama era mai autoritară, mama, berbecul. Bunicii au fost sufletul și viața mea, pentru că de la ei… acolo sunt primii pași, primii șase ani. De la 16 ani am intrat pe marile scene, festivalul de la Amara, festivalul de la Mamaia și de la festivalul de la Mamaia au început filmările”, a mai susținut Anca Țurcașiu, în podcastul moderat de Dr. Luiza Spiru, potrivit Click!.

Citește și...
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Monden
Câți bani cere Andra pentru o cântare la nuntă. Artista și-a mărit tariful după ce soțul ei, Cătălin Măruță, a plecat de la Pro TV
Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
Monden
Mara Bănică acuză că fiul ei a fost bătut cu picioarele de un profesor: „Sunt foarte necăjită, bulversată, șocată”
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
Monden
Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
Monden
Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
Cristina Spătar face primele declarații despre divorțul de Vicențiu Mocanu
Monden
Cristina Spătar face primele declarații despre divorțul de Vicențiu Mocanu
Glume bune cu Chuck Norris. Simbolul filmelor de acțiune a cedat, în cele din urmă, în fața morții
Monden
Glume bune cu Chuck Norris. Simbolul filmelor de acțiune a cedat, în cele din urmă, în fața morții
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în Hawaii. Decesul a fost anunțat de familie
Monden
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în Hawaii. Decesul a fost anunțat de familie
Betty Salam, criticată pentru că a cedat custodia copilului ei: „Nu știți nici pe sfert adevărul. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină”
Monden
Betty Salam, criticată pentru că a cedat custodia copilului ei: „Nu știți nici pe sfert adevărul. Vă rog să vă uitați fiecare în propria grădină”
Alexandra Stan va deveni mamă: „Mă simt incredibil de binecuvântată”. Artista a dezvăluit sexul bebelușului (VIDEO, FOTO)
Monden
Alexandra Stan va deveni mamă: „Mă simt incredibil de binecuvântată”. Artista a dezvăluit sexul bebelușului (VIDEO, FOTO)
Povestea neștiută a lui Marin Barbu și a soției sale, Mioara. Cum au rezistat peste 50 de ani împreună: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu”
Monden
Povestea neștiută a lui Marin Barbu și a soției sale, Mioara. Cum au rezistat peste 50 de ani împreună: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu”
