Jurnalistul și istoricul Stelian Tănase a declarat că tot ce face președintele Donald Trump face pentru ca americanii să uite de implicarea lui în dosarul prădătorului sexual Jeffrey Epstein. lui Trump cu Epstein e cu atât mai păguboasă, cu cât electoratul lui Trump chiar e conservator. În noiembrie, americanii au alegeri legislative parțiale, iar pentru Trump e esențial să nu piardă majoritatea din Congres. Însă Tănase crede că, până la urmă, se va ajunge „la impeachment, adică la procedura de invalidare a președinției lui Trump”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

„Dacă nu iese cu o performanță ceva, și deocamdată n-a livrat nimic, doar discursuri, va pierde alegerile. Asta este foarte clar, din punctul meu de vedere. Sigur, s-ar putea să mai întâmple ceva, că nu știi ce curente subterane sunt în opinia publică americană. Ne luăm după ce scrie New York Times, Los Angeles Times. Washington Post mai puțin, că știți că l-a cumpărat și… s-a depolitizat. Dar are o mare problemă. Aș spune chiar mai mult.

Cred că am mai spus, dar vreau să repet, ca să stăm exact cu discuția unde trebuie. Aceste atacuri, ca și intervenție lui în Venezuela, în extragerea lui Maduro de acolo, ca și pozițiile lui foarte contradictorii legate de Ucraina – ba-l laudă pe Putin, ba îl atacă pe Putin, ba îl ajută, ba îl încurcă – sunt în legătură cu aceste alegeri. Are ezitări, nu știe ce să facă și cum să iasă.

Și, bineînțeles, secretul e cel care îl știe toată lumea – este dosarul Epstein. Adică el trebuie să facă uitat acel episod ca să poată să ducă în fața electoratului și să ia voturi. Ceea ce e rău pentru el este că electoratul lui este foarte conservator.

Deci nu va accepta asemenea rabat de la morală. Ei sunt chiar bigoți. Este un tip de mentalitate care nu admite să violezi minore, să faci trafic de carne vie. Nu acceptă așa ceva! S-au impus cu această morală, cu această fermitate în ce privește chestiunile morale și se trezesc cu omul lor numărul 1 băgat într-o porcărie, pentru că este o mare mizerie ce s-a întâmplat acolo”, a afirmat Stelian Tănase, pentru B1 TV.

Stelian Tănase: Trump e un megaloman. Probabil se va ajunge la impeachment

Întrebat cum îl ajută pe Trump războiul cu Iranul să facă „America măreață”, așa cum a promis, jurnalistul a răspuns râzând: „Păi ia Venezuela, ia Groenlanda, face niște stațiuni pe țărmul estic al Mediteranei, ia și Cuba”.

Nadia Ciurlin: „Adică a vrut să facă mare la propriu, să mai adauge niște state”.

Stelian Tănase: „O umflă cu pompa. Ce să facă?”

„E un megaloman. E un megaloman. Și sper acest accident în istoria americană să se termine cât mai curând. Probabil că lucrurile mergând în felul ăsta, cu această mecanică, se va ajunge la impeachment, adică la procedura de invalidare a președinției lui Trump, pentru că lucrurile care au fost acolo sunt oribile. Vedeți ce a pățit Andrew, prințul Andrew. Casa regală britanică a luat atitudine și l-a exclus. Cam despre asta e vorba. Deci nu va scăpa, va fi aceeași măsură”, a mai declarat Stelian Tănase.