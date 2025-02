Anchetă în Portul Constanța: 7 persoane reținute în dosarul șpăgilor de milioane de euro. Șeful PSD Constanța s-a suspendat din funcție. Ce măsuri de protecție și-au luat suspecții pentru a nu fi prinși (VIDEO)

Șapte suspecți au fost reținuți după ce au avut loc luni în Portul Constanța și alte locații. 16 persoane urmează să fie aduse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta vizează presupuse fapte de corupție de milioane de euro, cu mită dată sau promisă pentru contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port.

Unul dintre pionii principali în rețea e Ion Dumitrache, , care s-a suspendat din funcție „până la clarificarea situației juridice”.

Date relevante din ancheta DNA la Portul Constanța

Potrivit datelor din anchetă citate de , membrii rețelei își luau măsuri de protecție sporite, evitând să vorbească în apropierea telefoanelor, pe care le țineau în portbagajul mașinii, sau scriind sumele pe care voiau să le dea șpagă pe bilețele pe care apoi le distrugeau. De asemenea, banii de șpagă erau ascunși în cutii de cadou sau chiar în ambalajele de la sticle de alcool.

Digi24 mai notează că anchetatorii au avut un investigator sub acoperire infiltrat în rețea, care a strâns date importante și a predat banii pe care i-a primit ca mită din partea afaceriștilor ce urmăreau să obțină contracte în Portul Constanța.

În ciuda măsurilor de precauție luate de suspecți, la dosar sunt sute de ore de interceptări în care procurorii DNA București spun că au văzut cum erau împărțite șpăgile.

BUDURU PETRICĂ: „Să vă fac un cadou…, un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea.(…) Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?”

INVESTIGATOR SUB ACOPERIRE: „Da.”

BUDURU PETRICĂ: „Vă pun zece… Bine? …… Vă arăt parfumul… că e parfum, da? Mie mai mult îmi convine așa. Și ori de câte ori e ceva nevoie, îmi spuneți.”

Conform documentelor consultate de , în pungă s-ar fi aflat 10.000 de euro și un parfum.

Șeful PSD Constanța, vizat în ancheta de la port

Ion Dumitrache, liderul acum suspendat al PSD Constanța, apare și el în anchetă, fiind suspectat că și-ar fi folosit influența pentru a facilita obţinerea unor contracte pentru mai mulţi oameni de afaceri din Portul Constanța.

Luni dimineața, procurorii și jandarmii au descins în casa lui Ion Dumitrache și au verificat întreaga locuinţa cu două etaje.

Ion Dumitrache e influent şi la nivel naţional – fiica sa e deputat cu mai multe mandate şi el are apropiaţi în funcţii-cheie din administraţia centrală.

„Ăla e un dosar pornit acum un an de zile, după părerea mea, cel mai de impact dosar pe care l-am avut la nivel de conținut. Avem zeci de persoane și cred că e pentru o dată măcar, pentru ultimii 20 de ani. Am făcut curățenie în portul Constanța. E o mare vulnerabilitate, pentru că, așa cum am perceput noi ca urmare a acestui dosar, e vorba de rețele care aparent nu se înțeleg, dar de fapt se înțeleg complet și scopul e unul singur: să facă bani. Asta înseamnă că beneficiază și de paliere de protecție”, a declarat Marius Voineag, procuror-șef DNA, pentru Știrile ProTV.