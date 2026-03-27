Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat, între 23 și 27 martie, peste 1.700 de operatori economici din domeniul alimentației publice și distribuției de produse alimentare, aplicând sancțiuni de peste 6,83 milioane de lei pentru numeroase nereguli constatate.

„În urma controalelor, au fost întocmite 1.429 de amenzi contravenționale și 778 de avertismente”, conform unui comunicat de presă transmis vineri de ANPC.

Oprirea temporară și definitivă a produselor neconforme

Ca măsuri suplimentare, inspectorii au decis oprirea definitivă a comercializării produselor neconforme în valoare de peste 370.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse de 4,4 milioane de lei.

În plus, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea deficiențelor pentru 32 de operatori economici, scrie Agerpres.

Probleme frecvente descoperite de inspectori

În timpul controalelor, echipele ANPC au constatat mai multe probleme de neconformitate, printre care:

Utilizarea substanțelor dezinfectante cu termen de valabilitate expirat;

Întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar și a spațiilor de producție, cu depuneri aderente de impurități și reziduuri alimentare;

Obstrucționarea accesului în scopul realizării actului de control;

Comercializarea produselor de origine animală, precum ouă, cu fisuri și impurități aderente;

Produse de cofetărie cu urme de mucegai;

Lipsa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice;

Nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru alimente cu grad ridicat de perisabilitate, cum ar fi ouă, creme tartinabile și prăjituri.

Alte nereguli identificate

Produsele de origine vegetală prezentau depreciere calitativă, urme de lovire sau strivire. De asemenea, echipamentele și ustensilele folosite aveau grad ridicat de uzură, cu acumulări de rugină, impurități și urme de arsură, ceea ce reprezintă un risc pentru siguranța alimentară.

Acțiunile ANPC subliniază importanța respectării standardelor de și siguranță în sectorul alimentar, pentru protecția consumatorilor și prevenirea incidentelor care pot afecta sănătatea publică.