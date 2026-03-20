Produse neconforme și igienă precară în comerțul alimentar. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii ANPC (FOTO)

Iulia Petcu
20 mart. 2026, 16:32
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
  1. Ce au descoperit controalele desfășurate la nivel național
  2. Care sunt principalele probleme identificate în magazine
  3. Ce alte nereguli au fost constatate

Activitatea de control desfășurată recent de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a scos la iveală numeroase deficiențe în comerțul alimentar. Rezultatele indică probleme persistente legate de igienă, depozitare și calitatea produselor oferite consumatorilor.

Ce au descoperit controalele desfășurate la nivel național

În urma unei serii ample de verificări, inspectorii au analizat activitatea a peste 1.900 de operatori economici din întreaga țară, vizând respectarea normelor de protecție a consumatorilor.

”În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfăşurând, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control. În acest context, au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici”, au transmis reprezentanții instituției, potrivit stiripesurse.ro.

Acțiunile de control s-au concretizat în aplicarea a 1.393 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 6,7 milioane de lei. În paralel, autoritățile au decis oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 5,72 milioane de lei, din cauza neregulilor constatate.

Care sunt principalele probleme identificate în magazine

Printre cele mai frecvente abateri descoperite se numără comercializarea ouălor cu fisuri sau murdare, dar și depozitarea necorespunzătoare a acestora în spațiile comerciale. De asemenea, inspectorii au semnalat utilizarea unor echipamente frigorifice cu acumulări semnificative de gheață și condens, aspect care poate afecta siguranța alimentelor.

În plus, au fost identificate produse vegetale degradate calitativ, prezentând urme evidente de lovire sau deteriorare, semn că nu au fost respectate condițiile optime de manipulare.

Aceste deficiențe indică probleme sistemice în lanțul de aprovizionare și depozitare, cu impact direct asupra calității produselor oferite consumatorilor.

Ce alte nereguli au fost constatate

Pe lângă problemele legate de produse, controalele au evidențiat și deficiențe serioase în întreținerea spațiilor și a echipamentelor utilizate în procesul alimentar.

Inspectorii au descoperit ustensile uzate, cu urme de rugină și arsuri, dar și spații de producție neigienizate corespunzător, inclusiv pavimente murdare și conductoare electrice neizolate.

