Georgi Dumitru Pîrvu, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru că a provocat intenționat un accident rutier soldat cu moartea unui tată și a fiicei sale de un an și patru luni, a fost prins în Marea Britanie. Bărbatul era căutat la nivel internațional prin INTERPOL.

Ce s-a întâmplat

Poliția Română a anunțat că bărbatul a fost capturat în urma schimbului de informații dintre investigatori din România și Marea Britanie, scrie Adevărul.

„În urma schimbului operativ de informații dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița și Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Marea Britanie, a fost localizat și arestat, în Marea Britanie, un bărbat, de 38 de ani, urmărit internațional”, a transmis sâmbătă, 6 decembrie, Poliția Română.

Individul era urmărit în baza unui mandat al Tribunalului Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție pentru violență în familie în forma omorului calificat.

Accidentul, provocat intenționat

Tragedia a avut loc în 2021, în localitatea Borănești, după o dispută puternică în familie. Presat de conflictele domestice, Georgi Dumitru Pîrvu a amenințat, potrivit unui martor citat de Independent Online, că se va omorî și că „va intra în prima mașină care îi va ieși în cale”.

După ce a băut o sticlă de alcool, bărbatul s-a urcat la volan alături de concubina sa și, în scurt timp, a lovit frontal, cu 126 km/h, un autoturism care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator: conducătorul auto nevinovat și fetița lui de 1 an și 4 luni au murit pe loc. Mama copilului, precum și concubina agresorului, au fost rănite grav, având nevoie de peste 200 de zile de îngrijiri medicale.

De la culpă la omor calificat

Inițial, dosarul a fost deschis pentru vătămare corporală și ucidere din culpă. Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița a preluat cazul și a schimbat încadrarea în omor, pe baza declarațiilor esențiale ale martorilor.

«(…) Se reține ca fiind esențiale pentru lămurirea situației de fapt declarațiile martorilor (…) și (…). Pe baza lor s-a reținut faptul că, înainte de a se urca la volan, inculpatul și-ar fi exteriorizat intenția de a intra în primul vehicul cu care se va intersecta, având în vedere și modul în care a acționat, prezentat anterior» se arată în actele judiciare.

Condamnare definitivă și despăgubiri

Curtea de Apel București a dat verdictul final în octombrie 2025. Bărbatul a primit 20 de ani de închisoare cu executare.

De asemenea, judecătorii l-au obligat pe Pîrvu și la plata unor despăgubiri de 1 milion de euro către victimele rănite și familiile lor.

Bărbatul fugise însă din țară înainte de punerea în executare a pedepsei. Identificarea sa a fost posibilă după mai multe informări trimise prin INTERPOL, cu date actualizate despre locația lui. Poliția Română a transmis că bărbatul urmează să fie extrădat pentru a-și ispăși pedeapsa.