Propunerea Comisiei Europene privind înăsprirea controalelor tehnice pentru mașinile mai vechi de zece ani a generat dezbateri intense între statele membre. Subiectul a revenit în prim-plan după ce miniștrii Transporturilor din Uniunea Europeană au respins recomandarea de a introduce inspecții anuale obligatorii. Decizia păstrează sistemul actual, dar deschide discuția despre viitoarele reglementări care vor influența atât costurile șoferilor, cât și politicile de siguranță rutieră.

De ce au respins miniștrii propunerea Comisiei Europene

În prezent, în majoritatea statelor membre, mașinile și vehiculele ușoare trec prin verificări tehnice odată la doi ani, iar în unele țări, precum Franța și Germania, regula este valabilă încă de la patru ani vechime. propusese în aprilie reducerea acestui interval la un an pentru modelele care au depășit zece ani, în cadrul unei revizuiri a legislației din 2014. Obiectivul era consolidarea siguranței în trafic și limitarea poluării, două teme sensibile pentru blocul comunitar.

Statele membre au ales însă să mențină regula actuală pentru a nu impune cheltuieli suplimentare proprietarilor de vehicule, potrivit deciziei adoptate joi, 4 decembrie. În schimb, aceștia au fost de acord cu alte măsuri propuse de Comisie, printre care introducerea unor metode suplimentare de măsurare a emisiilor de dioxid de azot și particule fine, precum și norme noi împotriva trucării odometrelor. Aceste dispozitive, esențiale în stabilirea kilometrilor reali ai unui autovehicul, au fost în centrul mai multor scandaluri legate de falsificarea datelor.

Miniștrii au subliniat că deciziile luate nu au încă forță de lege, fiind necesar acordul pentru adoptarea finală. În cazul unor opinii divergente între cele 27 de state membre și legislativul european, procesul va necesita negocieri, cu obiectivul de a ajunge la un compromis aplicabil pe întreg teritoriul Uniunii. Comisia a reamintit, totodată, o statistică alarmantă: aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană în ultimul an.

Cum vor modifica normele Euro 7 piața auto începând cu 2026

Un alt element care influențează puternic discuțiile din sectorul auto este apropierea termenului pentru implementarea normei Euro 7, programată să intre în vigoare în 2026. Acest set de reguli va impune cerințe mult mai stricte privind emisiile, monitorizarea tehnică și durabilitatea componentelor. Dincolo de impactul asupra industriei, specialiștii estimează că noile obligații vor genera costuri mai mari pentru cumpărători și modificări semnificative în oferta producătorilor.

Pentru mașinile alimentate cu , limita privind particulele evacuate va crește în severitate, iar constructorii vor fi nevoiți să demonstreze la fiecare opt ani că nivelul de monoxid de carbon nu depășește pragul de 1.000 mg. Toate vehiculele vor avea instalat un sistem „OnBoard” care monitorizează în timp real motorul și elementele de mediu, astfel încât manipulările sau eventualele deteriorări să fie detectate mai rapid.

Ce obligații noi apar pentru vehiculele electrice și pentru anvelope

Pentru prima dată, Euro 7 introduce standarde obligatorii și pentru automobilele electrice. Bateriile acestora trebuie să mențină minimum 80% din capacitate după cinci ani sau 100.000 de kilometri, o măsură care urmărește să protejeze consumatorii și să limiteze degradarea prematură. În același timp, normele noi vizează și particulele rezultate din uzura frânelor și a anvelopelor, componente care contribuie semnificativ la poluarea rutieră, chiar și în cazul vehiculelor electrice, relatează capital.ro.

Producătorii vor trebui să dezvolte materiale mai rezistente și mai puțin poluante, iar șoferii vor fi obligați să utilizeze doar anvelope conforme standardelor în vigoare. Astfel, cerințele se extind la toate categoriile de vehicule, marcând un pas important în direcția reducerii impactului asupra mediului și îmbunătățirii siguranței în transportul european.