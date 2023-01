ANPC vrea în legislație ideea unei baze de date a standardului. Horia Constantinescu: Vrem să fim primii care centralizează etichetele la nivel european pentru a fi siguri că nu ne confruntăm cu dublu standard (VIDEO)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor dorește să impună ideea unei baze de date a standardului, în proiectul de lege pentru transpunerea Directivei Omnibus a dublului standard, a explicat președintele ANPC, Horia Constantinescu, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Horia Constantinescu (ANPC), pe B1 TV: Nu putem vorbi despre dublu standard dacă noi nu avem standardul

Oficialul a explicat că e necesară definirea unui standard pentru a se verifica dacă ne confruntăm cu un dublu standard.

„Eu aș da timpul înapoi cu mai mulți ani, anume în 2019, la momentul în care Comisia Europeană a solicitat statelor membre păreri legate de dublul standard. România, eram atunci tot președinte al instituției, în primul meu mandat, a pus pe masa omologilor europeni invitați la București în jur de 29 de produse, dacă îmi aduc bine aminte, a căror etichetă era identică, dar conținutul era total diferit. Arătam în felul acesta că nu este numai la nivel de teorie dublul standard, ci el există în realitate”, a declarat Horia Constantinescu.

„Astăzi, în schimb, față de 2019, avem transpusă Directiva Omnibus a dublului standard. Ne-am luptat tare ca autoritate să putem avea sancțiuni și măsuri la nivel național destul de puternice pentru a putea proteja piața românească. Astăzi, această directivă se află în dezbatere parlamentară, va deveni lege. De ce spun acest lucru? Pentru că vreau să impunem în legea acestui act normativ ideea unei baze de date a standardului. Am solicitat omologilor mei, la Praga, în cursul toamnei trecute, când am fost la o întâlnire acolo, am spus, domne`, nu putem vorbi despre dublu standard dacă noi nu avem standardul”, a adăugat președintele ANPC.

„Iată, îmi doresc ca în acest act normativ românesc să fim primii care centralizează etichetele la nivel european pentru a fi siguri în mod oficial că nu ne confruntăm cu o variantă de dublu standard”, a continuat el.

Întrebat dacă mai există și alte cazuri în afară de Fanta, produsul de la care a pornit discuția, Horia Constantinescu a confirmat: „Oh, da, dar noi, vedeți dumneavoastră, ca practică, cel puțin când am avut șansa să conduc această autoritate, am targhetat (de la englezescul target, țintă, n.r.) foarte sus în rândul operatorilor economici pentru că în felul acesta, nu știu, conform zicalei românești «bate șaua să priceapă toți caii», noi ne dorim în felul acesta să transmitem un mesaj de fermitate în piață. Dacă nu ești de dimensiunea acestui operator economic, cu siguranță lucrurile trebuie să ți le aliniezi pentru că, iată, se poate întâmpla la case foarte mari”.