Un studiu realizat pe șoareci, condus de oamenii de știință de la , sugerează că expunerea zilnică la microplastice poate influența apariția unor afecțiuni ale inimii. Fragmente minuscule de plastic, desprinse din ambalaje, îmbrăcăminte și nenumărate alte produse, pot duce la blocarea arterelor, cauza atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale.

Care sex este mai probabil să dezvolte afecțiuni ale inimii din cauza expunerii la microplastice

Interesant este că efectele nocive ale microplasticului au fost observate doar la șoarecii masculi.

„Descoperirile noastre se încadrează într-un model mai larg observat în cercetarea cardiovasculară, unde masculii și femelele reacționează adesea diferit”, a declarat cercetătorul Changcheng Zhou, profesor de științe biomedicale la Facultatea de Medicină UCR. „Deși mecanismul precis nu este încă cunoscut, factori precum cromozomii sexuali și hormonii, în special efectele protectoare ale estrogenului, pot juca un rol”.

Cum ne putem proteja de microplastice

Microplasticele se găsesc acum aproape peste tot: în alimente, apă, aer și chiar în interiorul corpului uman. Studii recente pe oameni au detectat microplastice pe pereții arterelor și au asociat niveluri mai ridicate cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Cu toate acestea, oamenii de știință nu au înțeles dacă sau cum microplasticele contribuie direct la deteriorarea arterelor.

„Este aproape imposibil să eviți complet microplasticele”, a spus Zhou. „Totuși, cea mai bună strategie este reducerea expunerii prin limitarea utilizării plasticului în recipientele pentru alimente și apă, reducerea plasticului de unică folosință și evitarea alimentelor extrem de procesate. În prezent, nu există modalități eficiente de a elimina microplasticele din organism, așa că minimizarea expunerii și menținerea sănătății cardiovasculare generale – prin dietă, exerciții fizice și gestionarea factorilor de risc – rămân esențiale”.

Cum a avut loc experimentul care a stabilit legătura dintre afecțiuni ale inimii și micropastice

Zhou și echipa au folosit în experimentul lor șoareci predispuși la dezvoltarea aterosclerozei. Au hrănit atât masculi, cât și femele cu o dietă săracă în grăsimi și colesterol, similară cu unei persoane slabe și sănătoase.

Cercetătorii au administrat apoi șoarecilor o doză zilnică de microplastice, timp de nouă săptămâni, la niveluri similare cu cele pe care oamenii le pot întâlni prin alimente și apă.

Cercetătorii au descoperit că microplasticele au agravat dramatic ateroscleroza, dar numai la masculi. La șoarecii masculi, expunerea la microplastice a crescut acumularea plăcii aterosclerotice cu 63% în rădăcina aortei, prima secțiune a aortei care se atașează de inima; și cu 624% în artera brahiocefalică, un vas de sânge care se ramifică din aortă în partea superioară a pieptului. La șoarecii femele, aceeași expunere nu a agravat semnificativ formarea plăcii.

Studiul a constatat că microplasticele nu au făcut șoarecii obezi și nici nu le-au crescut colesterolul. Șoarecii au rămas supli, iar nivelurile lipidelor din sânge nu s-au modificat, ceea ce înseamnă că deteriorarea crescută a arterelor nu s-a datorat factorilor de risc tradiționali, cum ar fi creșterea în greutate sau colesterolul ridicat.

Studiul a constatat, de asemenea, că microplasticele au modificat celulele cheie care căptușesc arterele.