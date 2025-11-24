Interpretul de muzică populară Gelu Voicu, în vârstă de 42 de ani, și-a schimbat stilul de viață după ce a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical.

Cum arată regimul alimentar al lui Gelu Voicu

Artistul face mari eforturi să se țină de regimul pe care și l-a impus pentru binele său.

„Nu țin , țin regim! Mă străduiesc! Am renunțat la pâine, mă străduiesc să mănânc mai puțină pâine. Gătim amândoi, și eu și soția, avem trei copii, nu avem cum să gătim doar unul dintre noi.

Acum câțiva ani buni am avut o fractură totală de tibie și peroneu la piciorul stâng și am avut vreo doi ani și ceva de operații și recuperări. De atunci nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica…

Și acum fac cu greu mișcare drept pentru care îmi este foarte greu să compensez prin alimentație lipsa mișcării. Își are și mișcarea rostul ei”, a mărturisit Gelu Voicu, potrivit .

Din cauza accidentării și a dificultăților în a face sport, Gelu Voicu a decis să acorde o atenție sporită alimentației, încercând să țină un regim care să-l ajute să compenseze lipsa activității fizice.

Gelu și soția sa gătesc împreună și au grijă la alimentația lor, dar și a celor trei copii, în ciuda programului încărcat.

La ce aliment a renunțat total

Artistul a descoperit că are și intoleranță la gluten.

„La pâine am renunțat total pentru că am o ușoară intoleranță la gluten, mănânc pâine fără gluten, și mă străduiesc cu orele. Dar noi, toți cei care cântăm, avem un program… În weekend suntem pe fus orar american și în cursul săptămânii trebuie să fim pe fus orar cu voi.

Nouă ne este foarte greu. Mă străduiesc să nu mai mănânc după ora 18.00. Câteodată îmi iese, câteodată nu! De cele mai multe ori nu! Ca să fiu sincer!”, a mai povestit îndrăgitul artist.

Programul lui Gelu Voicu este unul solicitant, cu filmări și concerte, mai ales în această perioadă festivă.

Cu toate acestea, Gelu Voicu este hotărât să își mențină stilul de viață sănătos și să continue să facă eforturi pentru a se simți mai bine.