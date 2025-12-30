Anul 2025 începe cu o veste deloc plăcută pentru locuitorii din Galați. Taxa pentru gunoi a crescut semnificativ. De la o valoare de 170 de lei, costul ajunge acum la aproape 300 de lei pe an pentru fiecare persoană. Această majorare de aproape 70% a luat prin surprindere mulți gălățeni. În același timp, modernizarea serviciilor de salubrizare pare să fi rămas doar la stadiul de proiect, cu multe ghene inteligente instalate, dar lăsate neutilizate.

Taxa pentru gunoi, majorată semnificativ. Ce înseamnă această creștere pentru bugetele familiilor gălățene

Practic, fiecare persoană din Galați va plăti acum 288 de lei anual pentru gestionarea deșeurilor. Pentru o familie cu doi copii, factura poate depăși 1.100 de lei pe an, doar pentru acest serviciu.

Mulți dintre cei afectați declară că muncesc din ce în ce mai mult doar pentru a ține pasul cu facturile, nu pentru a trăi mai bine, subliniind efectul negativ al acestei scumpiri asupra nivelului lor de trai.

Cum reacționează gălățenii la noile tarife

Având în vedere costurile ridicate, tot mai mulți iau în calcul amânarea plății taxei până la sfârșitul anului viitor, chiar dacă astfel pierd reducerea de 10% valabilă pentru plata până la 31 martie, după cum relatează . Prioritatea lor este să facă față cheltuielilor zilnice și nevoilor copiilor.

Unii dintre ei au ajuns la concluzia că taxa pentru gunoi le aduce aproape o mie de lei în plus față de anul trecut, o sumă greu de justificat, mai ales în condițiile actuale ale orașului.

Cum explică Primăria Galați această majorare

Autoritățile locale susțin că scumpirea era inevitabilă, motivând-o prin creșterea costurilor aferente colectării, transportului și depozitării deșeurilor. Cu toate acestea, aceste explicații nu reușesc să liniștească populația.

Locuitorii observă că gunoiul este ridicat în continuare din aceleași pubele vechi, iar containerele ecologice noi, amplasate în cartiere, nu sunt folosite.

Pentru mulți gălățeni, 1 ianuarie nu mai reprezintă un moment de speranță și începuturi noi, ci un prilej de a face calcule stricte și de a decide să amâne plata taxelor.

Astfel, într-un oraș în care sistemul de gestionare a deșeurilor nu a evoluat semnificativ în ultimii ani, prețul pentru acest serviciu a ajuns la un nivel record. Acest lucru afectează puternic bugetele familiilor gălățene.