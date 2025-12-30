B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lovitură grea pentru români. Orașul unde taxa pe gunoi va exploda de la 1 ianuarie 2026. Iată cât vor avea de plătit

Lovitură grea pentru români. Orașul unde taxa pe gunoi va exploda de la 1 ianuarie 2026. Iată cât vor avea de plătit

Ana Maria
30 dec. 2025, 10:44
Lovitură grea pentru români. Orașul unde taxa pe gunoi va exploda de la 1 ianuarie 2026. Iată cât vor avea de plătit
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Taxa pentru gunoi, majorată semnificativ. Ce înseamnă această creștere pentru bugetele familiilor gălățene
  2. Cum reacționează gălățenii la noile tarife
  3. Cum explică Primăria Galați această majorare

Anul 2025 începe cu o veste deloc plăcută pentru locuitorii din Galați. Taxa pentru gunoi a crescut semnificativ. De la o valoare de 170 de lei, costul ajunge acum la aproape 300 de lei pe an pentru fiecare persoană. Această majorare de aproape 70% a luat prin surprindere mulți gălățeni. În același timp, modernizarea serviciilor de salubrizare pare să fi rămas doar la stadiul de proiect, cu multe ghene inteligente instalate, dar lăsate neutilizate.

Taxa pentru gunoi, majorată semnificativ. Ce înseamnă această creștere pentru bugetele familiilor gălățene

Practic, fiecare persoană din Galați va plăti acum 288 de lei anual pentru gestionarea deșeurilor. Pentru o familie cu doi copii, factura poate depăși 1.100 de lei pe an, doar pentru acest serviciu.

Mulți dintre cei afectați declară că muncesc din ce în ce mai mult doar pentru a ține pasul cu facturile, nu pentru a trăi mai bine, subliniind efectul negativ al acestei scumpiri asupra nivelului lor de trai.

Cum reacționează gălățenii la noile tarife

Având în vedere costurile ridicate, tot mai mulți gălățeni iau în calcul amânarea plății taxei până la sfârșitul anului viitor, chiar dacă astfel pierd reducerea de 10% valabilă pentru plata până la 31 martie, după cum relatează Digi24. Prioritatea lor este să facă față cheltuielilor zilnice și nevoilor copiilor.

Unii dintre ei au ajuns la concluzia că taxa pentru gunoi le aduce aproape o mie de lei în plus față de anul trecut, o sumă greu de justificat, mai ales în condițiile actuale ale orașului.

Cum explică Primăria Galați această majorare

Autoritățile locale susțin că scumpirea era inevitabilă, motivând-o prin creșterea costurilor aferente colectării, transportului și depozitării deșeurilor. Cu toate acestea, aceste explicații nu reușesc să liniștească populația.

Locuitorii observă că gunoiul este ridicat în continuare din aceleași pubele vechi, iar containerele ecologice noi, amplasate în cartiere, nu sunt folosite.

Pentru mulți gălățeni, 1 ianuarie nu mai reprezintă un moment de speranță și începuturi noi, ci un prilej de a face calcule stricte și de a decide să amâne plata taxelor.

Astfel, într-un oraș în care sistemul de gestionare a deșeurilor nu a evoluat semnificativ în ultimii ani, prețul pentru acest serviciu a ajuns la un nivel record. Acest lucru afectează puternic bugetele familiilor gălățene.

Tags:
Citește și...
Bucureștiul introduce taxa turistică din 2026. Cât vor plăti turiștii care se cazează în București
Eveniment
Bucureștiul introduce taxa turistică din 2026. Cât vor plăti turiștii care se cazează în București
Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
Eveniment
Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
Eveniment
Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
Eveniment
Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
Eveniment
Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
Tragedie în Cluj: O cabană a luat foc. O femeie a fost găsită carbonizată
Eveniment
Tragedie în Cluj: O cabană a luat foc. O femeie a fost găsită carbonizată
Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial
Eveniment
Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Eveniment
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Eveniment
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Eveniment
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Ultima oră
12:37 - Bucureștiul introduce taxa turistică din 2026. Cât vor plăti turiștii care se cazează în București
12:19 - Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
11:54 - Ninsoare abundentă în acest județ din România. Cât de mare este stratul de zăpadă, drumarii au intervenit urgent
11:40 - Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
11:23 - Ministrul Apărării anunță schimbări în sistemul pensiilor militare. Cum vrea să corecteze inechităţile și ce se întâmplă cu salariile militarilor (VIDEO)
10:21 - Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie
10:16 - Incendiu la un bloc din București: Opt persoane, transportate la spital. De la ce a pornit focul
09:47 - Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour
09:43 - Vremea azi, 30 decembrie 2025. Avertizările de vânt puternic continuă în cea mai mare parte a țării
09:19 - Premierul olandez, în vizită oficială în România. Dick Schoof se va întâlni cu Ilie Bolojan. Unde vor merge astăzi cei doi