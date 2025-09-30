Toamna aduce peisaje spectaculoase, dar și o provocare în gospodării: curățenia de sezon. În multe sate și orașe, oamenii obișnuiesc să adune frunzele uscate și să le dea foc, considerând acest gest o tradiție firească. În realitate, arderea resturilor vegetale este strict reglementată de lege și poate atrage sancțiuni severe.

Ce amenzi riscă cei care ard frunzele

Legislația de mediu interzice aprinderea frunzelor și a altor deșeuri vegetale fără o autorizație specială. Persoanele fizice care nu respectă regula pot primi amenzi de până la 6.000 de lei, în timp ce pentru firme, sancțiunile pot urca până la 50.000 de lei, raportează . În această perioadă, controalele s-au înmulțit, deoarece focurile lăsate nesupravegheate au provocat numeroase .

Dincolo de riscul de incendiu, arderea frunzelor eliberează în aer particule și substanțe toxice. Acestea afectează în special persoanele vulnerabile: copii, vârstnici și bolnavii cu afecțiuni respiratorii. În zonele aglomerate, fumul devine rapid deranjant pentru comunitate, generând plângeri și tensiuni între vecini. Astfel, o practică aparent banală se transformă într-o sursă de disconfort și .

Ce alternative există pentru arderea frunzelor

Specialiștii recomandă soluții mult mai sigure și prietenoase cu mediul. Compostarea frunzelor reprezintă o metodă eficientă prin care acestea sunt transformate într-un îngrășământ natural, valoros pentru grădină. În plus, în numeroase localități sunt organizate campanii de colectare a deșeurilor vegetale de către firmele de salubritate, ceea ce ușurează munca cetățenilor.

Frunzele uscate pot fi folosite ca protecție naturală pentru plante în timpul iernii. Așezate la baza acestora, ele creează un strat izolator care apără rădăcinile de frigul extern astfel, ceea ce altfel ar fi considerat un deșeu poate deveni un aliat în grădinărit.

Renunțarea la arderea frunzelor înseamnă protejarea sănătății, evitarea amenzilor și reducerea poluării. Alegând compostarea sau colectarea organizată, gospodarii contribuie la un mediu mai curat și mai sigur pentru întreaga comunitate. Ceea ce putea părea o sarcină de curățenie poate deveni un gest responsabil față de natură și față de ceilalți.