Incendiu puternic la depozitul Antrefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit din al Capitalei, iar pompierii intervin cu mai multe echipaje. Focul arde cu degajări de fum dens, motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-Alert.

Incendiu la depozitul Antrefrig

a comunicat că intervin pentru stingerea unui incendiu care s-a produs la acoperișul unui depozit situat în Sectorul 2. Conform primelor informații este vorba despre de depozitare depozitul Antefrig din strada Fântânica, în zona șoselei Pantelimon din București.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert”, au transmis reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs la depozit – zona Șoș. Pantelimon. Ocoliți / evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul RO-Alert.

ISU interveni cu forțe importante

ISU București Ilfov a trimis la această intervenție, în prima fază, un număr de 10 autospeciale de stingere. Ulterior, dispozitivul a fost suplimentat cu patru autospeciale pentru a asigura necesarul de apă. De asemenea, a fost trimis în zonă Detașamentul Special de Salvatori, precum și o autospecială dotată cu roboți de intervenție.

Hala la care a izbucnit incendiul are destinație de refrigerare, iar de corpul principal de clădire sunt lipite mai multe anexe.

În aceste ore, pompierii acționează în prezent pentru localizarea incendiului, au mai transmis reprezentanții ISU Bucureşti-Ilfov.

Șire în curs de actualizare.