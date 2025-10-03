B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist

Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist

Adrian Teampău
03 oct. 2025, 19:37
Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
Sursa foto simbol: Hepta - DPA Images / Andreas Arnold
Cuprins
  1. Poliția germană a făcut o arestare neobișnuită
  2. Ofițerii au fost nevoit să bată în retragere
  3. Poliția germană a trimis pasărea la un adăpost special

Poliția germană a făcut o arestare neobișnuită după ce un „infractor” neobișnuit de agresiv și gălăgios a atacat un agent în timpul unei intervenției. Incidentul s-a încheiat cu un raport special, întocmit de oamenii legii.

Poliția germană a făcut o arestare neobișnuită

Oamenii legii din orășelul german Bremerhaven, districtul Geestemünde, au fost implicați într-un incident cu un „infractor special” care a agresat un agent în timpul unei intervenții. Poliția germană a arestat un papagal nimfă, care a devenit foarte iritat la vederea unei patrule. Pasărea, foarte gălăgioasă și violentă, a intrat în conflict cu polițiștii, după cum a relatat publicația Bild.

Pentru ofițerii aflați în misiune a fost o întâlnire foarte specială, lucru pe care au ținut să-l evidențieze și în raportul intervenției.

„În timp ce polițiștii patrulau districtul, au întâlnit o pasăre galbenă aflată pe o coardă de cățărat în portul Holzhafen. Când i s-a vorbit, aceasta a răspuns cu un ciripit agresiv. Când polițistul s-a apropiat de ea cu degetul arătător întins, pasărea ciudată l-a ciupit de vârful degetului”, se arată în raportul întocmit de poliția germană.

Poliția germană
Papagal nimfă Sursa foto: wikipedia

Ofițerii au fost nevoit să bată în retragere

Cum „infractorul”, iritat, deranjat din ceea ce făcea a început să devină tot mai agresiv, poliția germană a fost nevoită să bată în retragere. Aceasta pentru a evita, așa cum se arată în raport, o escaladare a conflictului.

„După care, pasărea agresivă a închis ochii mulțumită și a părut să presupună că a câștigat. Dar a ciripit prea devreme!”, au mai scris agenții în raportul incidentului.

Drept urmare, considerându-se nu doar atacați, ci și luați în râs, polițiștii au strâns rândurile și s-au pregătit să dea asaltul final asupra agresorului. Doar că, în timp ce se regrupau, polițiștilor le-a venit o idee mult mai bună pentru a-l reduce la tăcere pe agresor.

Poliția germană a trimis pasărea la un adăpost special

Polițiștii din patrulă au sunat la un adăpost de animale și au solicitat întăriri pentru a face față situației speciale. Astfel, „o forță specială”  din cadrul adăpostului a fost trimisă în sprijin, pentru poliția germană. Forța specială a preluat pasărea agresivă și a închis-o într-o „celulă mobilă de detenție”.

Operațiunea a fost descrisă în același raport al intervenției. În vreme ce ofițerii supravegheau cu vigilență papagalul, „forța specială” s-a apropiat „de papagalul încă încrezător în sine cu agilitatea unei pisici din portul Bremerhaven”.

Acțiunea, asemenea tuturor acțiunilor de comando în care sunt implicate forțe speciale a fost rapidă și precisă. Pasărea a fost pusă sub arest și transportată la „centrul corecțional”, respectiv adăpostul de animale. De aici, a mai transmis poliția germană, poate fi ridicată de proprietarii care au pierdut-o.

