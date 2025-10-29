B1 Inregistrari!
Arhiva Titanic ar urma să se vândă cu peste 100.000 de dolari la licitație. Ce conține aceasta

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 13:12
Arhiva Titanic ar urma să se vândă cu peste 100.000 de dolari la licitație. Ce conține aceasta
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. O arhivă râvnită
  2. Ce include arhiva
  3. „Este cu adevărat remarcabil”
  4. Care a fost povestea lui Sutton
  5. Obiectele personale ale bărbatului, scoase și ele la licitație

O arhivă, care aparține unei victime a Titanicului, compusă din obiecte rare legate de călătoria tragică, cum ar fi o listă de pasageri de clasa întâi, este de așteptat să se vândă cu peste 100.000 de dolari la o licitație de luna viitoare.

O arhivă râvnită

Frederick Sutton, un pasager de 61 de ani din New Jersey, a fost îngropat pe mare după scufundarea Titanicului pe 14 aprilie 1912, conform New York Post.

Corpul său nu a fost niciodată recuperat, însă mai multe dintre bunurile sale au fost scoase din dărâmături și lăsate moștenire familiei sale.

Acum, întreaga sa colecție este vândută la o licitație în Devizes, Wiltshire, pe 22 noiembrie.

Ce include arhiva

Arhiva include singura listă de pasageri supraviețuitori de la clasa întâi, precum și o notă de la White Star Line care anunță rudele lui Sutton că vor trebui să cumpere un bilet la clasa întâi pentru transportul în siguranță al cadavrului său.

Familia lui Sutton a fost informată în mod incorect că trupul său a fost recuperat și adus în Nova Scotia la bordul MacKay Bennett, potrivit casei de licitații Henry Aldridge & Son.

Adjudecătorul Andrew Aldridge a fost surprins de arhivă. El a descris-o ca fiind „una dintre cele mai complete colecții de acest tip” pe care casa de licitații le-a văzut vreodată.

„Este cu adevărat remarcabil”

„Să descoperi o listă de pasageri de clasa întâi care nu numai că se aflau la bordul Titanicului, dar au intrat în apă și au supraviețuit este cu adevărat remarcabil”, a declarat Aldridge.

„Al doilea element al colecției care o duce la un alt nivel este includerea „Notei importante” din White Star Line”, a adăugat el.

Care a fost povestea lui Sutton

Un pasager supraviețuitor de la clasa întâi care stătea lângă Sutton în timpul cinei din weekendul dinaintea scufundării Titanicului a raportat că bărbatul mai în vârstă nu s-a simțit bine în acele câteva zile, potrivit listei casei de licitații.

Sutton, căsătorit și tată a trei copii, a călătorit inițial în Anglia, în martie 1912, din motive de sănătate nespecificate și se întorcea acasă pe Titanic.

Unii au speculat că bărbatul a rămas prins în camera sa și s-a înecat acolo. Pe de altă parte, alții presupun că ar fi putut să moară înghețat sau s-ar fi înecat.

Obiectele personale ale bărbatului, scoase și ele la licitație

Licitația va mai include și câteva obiecte personale care au fost recuperate din epave, inclusiv un inel de sigiliu de aur cu inițialele sale și un fluier de argint.

Un al doilea lot de articole ale lui Sutton va fi pus în vânzare în aprilie 2026, exact la timp pentru cea de-a 114-a aniversare a scufundării Titanicului.

