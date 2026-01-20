Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, spune că e neapărat necesar ca România să aibă o populație pregătită atât pentru crize, cât și pentru susținerea unui efort de război.

Ce situații de criză ne așteaptă

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim aceste planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat.”, a spus Gheorghiță Vlad.

„Urmărim dacă Rusia are vreo intenție să atace. Depinde de ce se întâmplă în Ucraina.”, a adăugat .

Șeful armatei, despre punctul nevralgic al României

Gheorghiță Vlad a reiterat ideea că este un punct nevralgic al României. O zonă care nu intră sub incidența Articolului 5 din Tratatul NATO.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive. Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul.

Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar.”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.