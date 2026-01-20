B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)

Avertisment de la șeful Armatei. „Populația trebuie să fie pregătită pentru război.” Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)

Adrian A
20 ian. 2026, 14:30
Avertisment de la șeful Armatei. Populația trebuie să fie pregătită pentru război. Unde și când ar putea ataca Rusia (VIDEO)
Sursă foto: Captură video Facebook/MApN
Cuprins
  1. Ce situații de criză ne așteaptă
  2. Șeful armatei, despre punctul nevralgic al României

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, spune că e neapărat necesar ca România să aibă o populație pregătită atât pentru crize, cât și pentru susținerea unui efort de război.

Ce situații de criză ne așteaptă

România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, a declarat marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim aceste planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat.”, a spus Gheorghiță Vlad.

„Urmărim dacă Rusia are vreo intenție să atace. Depinde de ce se întâmplă în Ucraina.”, a adăugat comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, Alexus Grynkewich.

Șeful armatei, despre punctul nevralgic al României

Gheorghiță Vlad a reiterat ideea că Zona Economică Exclusivă din Marea Neagră este un punct nevralgic al României. O zonă care nu intră sub incidența Articolului 5 din Tratatul NATO.

„Juridic, articolul 5 (din Tratatul NATO) nu poate fi activat pentru apărarea zonei economice exclusive. Dar asta nu înseamnă că nu ne apărăm zonele. Vom avea aliați, dacă va fi cazul.

Dacă vă referiți la platformele din exploatarea Neptun Deep, toate platformele sunt teritoriu național. Infrastructura critică înseamnă și cablurile submarine. Este datoria statului român să își apere infrastructura. Trebuie să investim în forțele navale române. Protejarea infrastructurii critice e o misiune a MAI. MApN va acorda sprijinul necesar.”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Tags:
Citește și...
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Eveniment
Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Eveniment
Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Eveniment
Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Eveniment
Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Eveniment
Facturi uriașe pentru încălzire în Spania. O româncă din Malaga: „În apartament e un frig de mori”
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Eveniment
Sloturi video populare în România: jocuri pentru sesiuni iGaming în 2026
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Eveniment
Patriarhia Română: „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront”
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Eveniment
Cristian Țânțăreanu, reacție dură după creșterea taxelor și impozitelor: „Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer?”
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Eveniment
Beneficiile utilizării de saltele antiescară în îngrijirea la domiciliu
Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025
Eveniment
Aeroporturile din București ating un record istoric de pasageri și investiții. Ce proiecte au susținut creșterea accelerată în 2025
Ultima oră
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana State
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene
16:30 - Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
16:25 - Cum împarți veniturile pentru a include și hobby-uri? Regula 50/30/20
15:56 - Scandalul uitat dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor: „Tremura ca o piftie. Se credea un fel de prințesă”
15:55 - Mașini distruse de zăpada de pe acoperișuri. Ce trebuie să știe șoferii și proprietarii clădirilor
15:52 - Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
15:48 - Lovitură grea pentru românii care ies la pensie! De la 1 iulie, vor pierde 825 de lei. Decizia este definitivă
15:28 - Iași: O femeie ”cu dizabilități” cerșea pe străzi, dar locuia cu familia într-un hotel de lux (FOTO)
15:21 - Newsweek: Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți