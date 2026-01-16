B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 23:17
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Ce presupune inițiativa „Armata influencerilor” lansată de MApN
  2. Cum sunt implicați influencerii în antrenamentele militare
  3. Care este scopul Ministerului Apărării

Ministerul Apărării Naționale a lansat un demers de comunicare atipic, prin care încearcă să aducă publicul tânăr mai aproape de realitățile vieții militare. Inițiativa mizează pe experiențe directe și relatări autentice, nu pe campanii clasice de promovare.

Ce presupune inițiativa „Armata influencerilor” lansată de MApN

Proiectul intitulat „Armata influencerilor” reunește zece creatori de conținut care participă, timp de trei zile, la activități desfășurate alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte, la Predeal. Scopul declarat este prezentarea, într-o formă accesibilă, a rigorilor și cerințelor pregătirii militare, printr-o perspectivă apropiată de limbajul generației tinere.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că inițiativa se desfășoară fără buget de promovare și se bazează exclusiv pe materialele publicate de influenceri pe propriile platforme online. Coordonarea activităților este realizată de Direcția de Informare și Relații Publice, care a conceput programul astfel încât experiența să fie una cât mai relevantă.

Cum sunt implicați influencerii în antrenamentele militare

Participanții nu au un rol de observatori, ci sunt integrați direct în activități specifice pregătirii militare, alături de militarii unității. Aceștia sunt familiarizați cu tehnici de supraviețuire, precum construirea de adăposturi în pădure, aprinderea focului și camuflajul în teren montan.

Programul include și probe fizice solicitante, cum ar fi cățărarea pe stânci, deplasarea în câmp tactic și lucrul cu echipamente grele. De asemenea, influencerii participă la alergare, aruncarea unei grenade de exercițiu și activități de instruire de bază, precum dezasamblarea și asamblarea unei arme.

Căpitanul Radu Chirilă, specialist în comunicare online și coordonator al proiectului, a explicat pentru ProTV că experiența trăită de participanți este esențială pentru credibilitatea mesajului transmis. Potrivit acestuia, implicarea directă în exerciții permite o prezentare realistă a vieții militare, fără elemente cosmetizate, relatează Capital.

Care este scopul Ministerului Apărării

Reprezentanții ministerului arată că accentul este pus pe lucrul în echipă, orientarea în teren și adaptarea la condiții dificile, elemente definitorii ale pregătirii militare. Prin acest format, instituția urmărește să transmită publicului tânăr o imagine realistă asupra disciplinei și efortului presupus de cariera militară.

Deocamdată, lista celor zece influenceri implicați nu a fost făcută publică, urmând ca identitatea acestora să fie cunoscută pe parcursul desfășurării proiectului.

