Atac la pachetomate. Un individ a încercat să fure coletele din automate

Atac la pachetomate. Un individ a încercat să fure coletele din automate

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 15:43
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Poliția a reținut un individ, din orașul Târgoviște, care a vandalizat mai multe automate de livrare și a încercat să fure coletele din interior. Hoțul a fost arestat pentru 30 de zile de judecători.

Cuprins:

  • Cum s-a costumat infractorul pentru lovitură
  • Judecătorii au dispus arestarea

Cum s-a costumat infractorul pentru lovitură

Individul, în vârstă de 20 de ani, purtând mască, ochelari și guglă, pentru a nu fi recunoscut, a spart mai multe aparate de livări colete. Potrivit poliției, acesta a fost reținut după ce a dat mai multe lovituri pe raza orașului Târgoviște. El a atacat la pachetomate noaptea, după ora 2.00, când traficul era redus, iar riscul de a fi prins era mai mic.

Hoțul a reușit să spargă 18 sertare pentru depozitarea pachetelor, dar a avut ghinion. Aproape toate, cu excepția unuia singur, erau goale. Astfel a fost nevoit să se mulțumească cu un singur colet pe care a reușit să-l fure.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 23 august a.c., în intervalul orar 02:00-04:50, inculpatul, purtând mască, glugă şi ochelari, s-ar fi deplasat la mai multe lockere (aparate automatizate securizate pentru livrări colete), din municipiul Târgovişte şi ar fi forţat 18 sertare ale aparatelor, reuşind astfel sustragerea unui colet”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

Judecătorii au dispus arestarea

Făptaşul a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore. Pe parcursul aceleiaşi zile a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În acest caz, Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Tânărul este cercetat, în această cauză, privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată (18 acte materiale).

