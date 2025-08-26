B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 16:19
Sursa foto: IPJ Bacău

Un bărbat de 20 de ani din Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către polițiști după ce ar fi pătruns în locuința unui bărbat din municipiu, de unde ar fi sustras bani.

În urma cercetărilor și a unei percheziții domiciliare, polițiștii au descoperit mai multe bunuri și sume de bani, informează Agerpres, citând un comunicat al IPJ Bacău.

Cuprins:

  • Cum a fost reclamat bărbatul
  • Ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia

Cum a fost reclamat bărbatul

La data de 23 iulie, un bărbat de 66 de ani din Municipiul Bacău a reclamat că mai multe persoane necunoscute au intrat în locuința sa și au furat mai multe bunuri și sume de bani.

Cercetările au fost preluate de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău.

În urma verificărilor, autoritățile au găsit făptașul, un bărbat de 20 de ani din județul Neamț, considerat principalul suspect în comiterea faptei.

Ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia

Pe data de 22 august, polițiștii din Bacău, împreună cu colegii din Neamț, au desfășurat o percheziție domiciliară la adresa suspectului, unde au descoperit mai multe bunuri, printre care sume importante de bani, și mai multe telefoane mobile, urmând ca acestea să fie verificate în cadrul anchetei.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției din Bacău, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore și arestat preventiv în cadrul IPJ Bacău.

Ulterior, cazul a fost preluat de către instanța de judecată, care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

