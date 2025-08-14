B1 Inregistrari!
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE sub 150 de euro. Comercianți români: „Această taxă ne-ar afecta într-un fel!”

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 20:49
Sursa foto simbol: Pixabay
Sursa foto simbol: Pixabay

O taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet din afara Uniunii Europene, cu valoare sub 150 de euro, ar putea fi introdusă în România. Guvernul estimează încasări de 1,3 miliarde de lei, însă comercianții și curierii avertizează că măsura poate lovi în afacerile locale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din afara Uniunii Europene, cu valoare declarată de sub 150 de euro. Măsura, spune oficialul, va fi aplicată prin colaborare cu firmele de curierat și ar urma să aducă aproximativ 1,3 miliarde de lei la bugetul de stat.

Cuprins:

  • Care este reacția clienților
  • Ce spun firmele de curierat
  • Ce spun comercianții legat de GDPR

Care este reacția clienților

Unii cumpărători afirmă că taxa nu este foarte mare, dar îi va determina să reflecteze mai atent înainte de a comanda din afara UE.

„Este o taxă suplimentară! De cele mai multe ori, este vorba de mai puţin de 150 de euro, deci această taxă ne-ar afecta într-un fel! Nu cred că vom găsi la un retailer român şi probabil vom cumpăra împreună, iar cei 25 de lei se vor împărţi!”, au spus clienţii în exclusivitate pentru Observator News.

Ce spun firmele de curierat

Companiile de curierat subliniază că este necesar să se clarifice modul de aplicare al noii taxe, inclusiv cine va fi responsabil de plată, expeditorul sau destinatarul, și cum va fi transferată aceasta autorităților, potrivit sursei citate.

Ce spun comercianții legat de GDPR

Comercianții români atrag atenția că regulamentele europene precum GDPR și Digital Services Act implică costuri suplimentare pentru firmele locale, în timp ce platformele din afara UE nu sunt obligate să le respecte.

În lipsa unor măsuri de protecție similare, multe afaceri locale riscă să falimenteze în termen de unul până la doi ani, au mai menționat surse pentru Observator News.

