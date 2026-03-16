Autoritățile ruse au anunțat luni că Ucraina ar fi lansat un atac major cu drone asupra Moscovei, în urma căruia sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 100 de aparate de zbor fără . Atacurile ar fi avut loc în valuri succesive în cursul weekendului.

Peste 100 de drone ar fi fost doborâte în două zile

Potrivit primarului Moscova, Serghei Sobianin, apărarea antiaeriană rusă ar fi interceptat peste 100 de drone în decurs de două zile, scrie Agerpres.

De asemenea, agenția TASS a citat o sursă din cadrul Ministerul Apărării al Rusiei, care a declarat că cel puțin 145 de drone au fost doborâte doar în cursul nopții.

Cel mai mare număr de drone interceptate a fost raportat în regiunea Regiunea Moscova, unde au fost distruse 53 de aparate de zbor fără pilot. Dintre acestea, 46 s-ar fi îndreptat direct spre capitala rusă, potrivit raportului de război publicat luni dimineață.

În contextul atacurilor, principalele aeroporturi din Moscova au impus temporar restricții de zbor, a anunțat autoritatea rusă de supraveghere a aviației.

Drone doborâte în mai multe regiuni ale Rusiei

Atacurile cu drone ar fi vizat mai multe regiuni ale Rusia. Potrivit autorităților ruse, 38 de drone au fost doborâte peste noapte deasupra regiunii de frontieră Briansk, 11 în Iaroslavl, opt în Kaluga și șapte în Smolensk, regiune aflată la granița cu Belarus.

De asemenea, atacuri au fost raportate și în regiunile Rostov, Tver, Kostroma, Voronej, Ulianovsk, Volgograd, Saratov, Krasnodar, dar și în Crimeea, peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014.

Moscova, împreună cu regiunea din jur, are aproximativ 22 de milioane de locuitori. Autoritățile de la Kiev nu au comentat imediat informațiile.

O rafinărie din sudul Rusiei, lovită de drone

Potrivit serviciilor de urgență, drone ucrainene ar fi lovit din nou o rafinărie de petrol în regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusia, în apropiere de Marea Azov.

Atacul a provocat un incendiu la rafinăria din orașul Labinsk, însă autoritățile au transmis că nu au fost raportate victime.

În ultimele zile, atacurile ucrainene au provocat incendii și la o altă rafinărie importantă din regiune, Tihorețk-Nafta, joi și sâmbătă.

Potrivit EFE, după ce s-a aflat că Rusia ar beneficia de creșterea prețurilor petrolului pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Iran, Ucraina și-ar fi intensificat atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice ruse.

În acest context, președintele rus Vladimir Putin a dedicat reuniunea de vinerea trecută a Consiliul de Securitate al Rusiei protejării infrastructurii critice a țării, pe fondul escaladării atacurilor cu drone.