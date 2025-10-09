B1 Inregistrari!
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum

Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum

Ana Maria
09 oct. 2025, 19:43
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Mai mulți pasageri, intoxicați cu fum
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Aterizare de urgență pe Otopeni. Ce s-a întâmplat la sosirea aeronavei
  2. Cine va investiga cauzele incidentului
  3. Ce spun autoritățile despre siguranța pasagerilor

Aterizare de urgență pe Otopeni. O aeronavă British Airways, care efectua joi seară cursa Istanbul – Londra, a cerut aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri au prezentat simptome de intoxicație cu fum. Solicitarea a fost făcută la ora 17:50, potrivit informațiilor transmise de CN Aeroporturi București, iar incidentul a ridicat semne de alarmă pentru autoritățile aeroportuare.

Aterizare de urgență pe Otopeni. Ce s-a întâmplat la sosirea aeronavei

Aeronava, un Airbus A320 cu 142 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță la ora 18:10. Imediat după oprirea la sol, echipajele medicale ale aeroportului și un echipaj SMURD au urcat la bord pentru a evalua starea persoanelor afectate, potrivit Știripesurse.

Autoritățile au activat rapid dispozitivul de urgență, pregătind intervenția echipajelor specializate pentru a acorda asistență medicală și a evalua situația la fața locului. Pasagerii au fost verificați pentru posibile intoxicații sau alte afecțiuni provocate de fumul inhalat.

Cine va investiga cauzele incidentului

În continuare, autoritățile urmează să stabilească ce a provocat apariția fumului în avion și în ce condiții s-a produs incidentul. Ancheta va determina dacă este vorba despre o defecțiune tehnică, o problemă la sistemul de ventilație sau altă cauză care a pus în pericol sănătatea pasagerilor.

Ce spun autoritățile despre siguranța pasagerilor

Oficialii aeroportului au subliniat că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală, iar toate măsurile de protecție au fost aplicate imediat pentru a evita orice risc suplimentar. Incidentul este investigat cu maximă seriozitate, iar rezultatele vor fi comunicate publicului după finalizarea anchetei.

Aeroportul Henri Coandă este cel mai mare și mai tranzitat aeroport din România, deservind anual milioane de pasageri pe zboruri interne și internaționale. În ultimii ani, siguranța pasagerilor și a aeronavelor a fost o prioritate majoră, iar autoritățile aeroportuare desfășoară periodic simulări de urgență pentru a fi pregătite în caz de incidente. În contextul zborurilor lungi, astfel de situații, precum intoxicațiile cu fum, sunt rare, dar tratate cu maximă seriozitate pentru protecția tuturor persoanelor aflate la bord.

Tags:
