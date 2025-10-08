În perioada 20 – 31 octombrie 2025, TAROM va permite ca pe fiecare zbor extern operat cu avion de tip Jet să fie transportate până la patru animale de companie în cabina pasagerilor. Până acum limita era de două animale, iar schimbarea vine cu condiții stricte de aprobare și sănătate.

Ce animale sunt acceptate și ce condiții trebuie îndeplinite

acceptă doar câini și pisici în cabina de pasageri, cu respectarea următoarelor cerințe:

Transportul trebuie confirmat înainte de zbor (animalele neconfirmate nu sunt acceptate).

Animalul trebuie să fie sănătos, să aibă pașaportul internațional, cip de identificare (pentru spațiul Schengen) și vaccinurile la zi.

Animalele trebuie transportate în culti rigide sau genți speciale tio „soft bag”.

Trebuie să fie curate, să nu fie gestante și să nu provoace disconfort altor pasageri.

În timpul zborului, animalele trebuie să rămână în cuști sau genți.

Greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu trebuie să depășească 8 kg, iar dimensiunile maxime ale containerului trebuie să fie 42 x 26 x 20 cm.

Ce se întâmplă dacă animalul depășește greutatea admisă

Câinii și pisicile care depășesc 8 kg (inclusiv cușca) pot fi transportate în cala aeronavelor care au compartiment cu aer condiționat, dar în acest caz trebuie îndeplinite condiții suplimentare: rezervarea în prealabil, documente (pașaport, vaccinuri, permis de export/import dacă este cazul) și plata unui tarif pentru transportul animalului.

Pentru transportul în cala ului, animalele nu trebuie să fie din rase cu trufă scurtă (brahicefalice) sau gestante, să fie curate și sănătoase și să nu fie tranchilizate.

Ce se schimbă în perioada 20 – 31 octombrie și ce recomandă TAROM

Pe durata acestei perioade, TAROM permite până la patru animale pe cabina pasagerilor, o extindere semnificativă față de limita anterioară de două. În comunicatul oficial, compania afirmă că: „Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar micuții pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi”.

Totuși, recomandarea companiei este să verificați disponibilitatea locurilor pentru înainte de efectuarea check-in-ului, deoarece numărul de locuri pentru animale este limitat.