Atitudinea românilor privind vaccinarea împotriva HPV. Studiu cu ocazia Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

Peste trei sferturi dintre respondenții studiului „Comportamentul, atitudinile și percepția cu privire la Vaccinarea HPV în România” au auzit despre infecția cu HPV, însă doar 7% dintre adulți și 5% dintre copiii acestora sunt vaccinați împotriva ei.

Studiul a fost efectuat în noiembrie 2023, în cadrul proiectului ReThink HPV Vaccination, cofinanțat de Comisia Europeană și derulat de Fundația Renașterea în colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină și Asociația Eurocomunicare (în calitate de parteneri) și Școala Europeană de Oncologie (partener asociat).

Cercetarea a fost prezentată cu ocazia Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (21-27 ianuarie).

„Scopul principal al proiectului, de a sprijini statele membre și țările în curs de extindere a Uniunii Europene în regândirea și repornirea campaniilor de vaccinare împotriva HPV, este crucial pentru atingerea obiectivelor Planului european de combatere a cancerului și Misiunii

împotriva cancerului. Vaccinarea HPV și prevenirea cancerului sunt componente esențiale ale acestor strategii, iar proiectul ReThink HPV Vaccination își propune să contribuie semnificativ la realizarea acestor obiective”, se arată într-un comunicat de presă.

Principalele concluzii ale studiului „Comportamentul, atitudinile și percepția cu privire la Vaccinarea HPV în România”

1. Conștientizare despre HPV:

• 79% dintre respondenți au auzit despre infecția cu HPV.

• Profilul socio-demografic al acestora indică că majoritatea celor care sunt informați despre HPV sunt femei, tineri (18-34 ani) și locuiesc în mediul urban.

2. Percepția privind vaccinarea HPV:

• Aproape 6 din 10 persoane consideră intervalul optim pentru vaccinare între 10 și 15 ani. Co-funded by the European Union through the EU4Health programme 2022

• 67% dintre respondenți nu au primit recomandări privind vaccinarea nici din partea instituțiilor medicale, nici din partea familiei sau apropiaților

• 54% dintre respondenți cred că vaccinarea ar trebui să devină obligatory în mare și foarte mare măsură.

3. Siguranța vaccinării:

• Peste jumătate dintre respondenți (57%) consideră vaccinarea împotriva HPV drept sigură sau foarte

sigură.

4. Rata de vaccinare și motive pentru nevaccinare

• Doar 7% dintre adulți și 5% dintre copiii acestora sunt vaccinați împotriva HPV.

• Aproximativ 9 din 10 respondenți susțin că nu sunt vaccinați împotriva virusului HPV pentru că nu li s-a recomandat acest lucru.

5. Percepția despre HPV și cancerul de col uterin:

• Există o asociere puternică între HPV și cancerul de col uterin în percepția a 7 din 10 respondenți.

• Peste jumătate dintre respondenți consideră că vaccinarea HPV previne apariția cancerului de col uterin.

6. Surse de informații medicale:

• Medicii sunt considerați cea mai de încredere sursă de informații medicale.

• Peste o treime dintre respondenți (35%) își discută problemele de sănătate cu medicul de familie, iar un sfert dintre aceștia preferă familia pentru astfel de discuții.

7. Perspective privind vaccinarea în segmentul părinților:

• 56% dintre părinți consideră că vaccinarea HPV este sigură.

• Doar 1 din 10 dintre părinții cu copii minori în grijă și-au vaccinat copiii împotriva HPV.

8. Vaccinarea copiilor:

• 92% dintre părinții cu cel puțin un copil minor în grijă i-au vaccinat pe aceștia cu vaccinurile din schema obligatorie.

• 46% dintre părinți și-au vaccinat copilul cu vaccinul antigripal.

Graficele și comunicatul integral pot fi consultate integral

Cercetarea a fost coordonată de Asociația Eurocomunicare și a fost efectuată prin metoda anchetei sociologice bazată pe chestionar aplicat online prin metoda de colectare a datelor CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Eșantionul a fost alcătuit din 1.110 persoane, fiind reprezentativ la nivel național pentru populația adultă a României de peste 18 ani (inclusiv), fiind este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice (sex, vârstă, ocupație). Marja de eroare a eșantionului este de ±3%, cu un nivel de încredere de 95%.

„Aceste concluzii subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru informarea și conștientizarea publicului cu privire la vaccinarea împotriva HPV și vor servi drept bază pentru inițiativele viitoare de conștientizare și promovare a vaccinării împotriva HPV. Activitățile viitoare ale proiectului ReThink HPV Vaccination vizează creșterea gradului de acceptare a vaccinării și reducerea riscurilor asociate infecției cu HPV”, se mai arată în același comunicat.

Inițiatorii spun că rezultatele studiului validează demersul proiectului ReThink HPV Vaccination pentru contracararea dezinformării și creșterea ratelor de vaccinare anti-HPV în România și Europa.

„Statisticile legate de incidența și mortalitatea cauzate de cancerul de col uterin in Romania sunt îngrijorătoare. În acest context, proiectul ReThink HPV Vaccination reprezintă un răspuns necesar la eliminarea cancerului de col uterin, conform obiectivelor Planului European de Combatere a Cancerului (European Beating Cancer Plan). Prin colaborarea cu partenerii InoMed și EuroComunicare, proiectul care a obtinut Co-finanțare din partea Comisiei Europene, se angajează să schimbe mentalitățile și să reducă inegalitățile în ceea ce privește vaccinarea anti-HPV în statele membre ale Uniunii Europene”, a declarat Mihaela Geoană, Președinta Fundației Renașterea.

„Este fundamental în acest demers faptul că proiectul vizează evaluarea percepției societății și intervenții direcționate asupra determinanților comportamentali ai sănătății. Această abordare amplă va contribui la identificarea de soluții în vederea rezolvării problemelor specifice care au condus ani de zile la aceste rate mici de vaccinare împotriva HPV și

implicit la incidenta crescuta a cancerului de col uterin”, a mai spus Mihaela Geoană.

Despre proiectul „ReThink HPV Vaccination”

Proiectul ReThink HPV Vaccination este un efort comun al Fundației Renașterea alături de partenerii acesteia- InoMed și EuroComunicare și a fost cofinanțat de Comisia Europeană. Scopul său este să promoveze conștientizarea și acceptarea vaccinării împotriva HPV în rândul populației, reducând astfel riscurile asociate acestei infecții.

Sursa de date: Raportul de Cercetare ReThink HPV Vaccination : ”Comportamentul, atitudinile și percepția cu privire la Vaccinarea HPV în România,” noiembrie 2023.

Fundația Renașterea este o organizatie ne-guvernamentala, de utilitate publică, înființată in anul 2001. Aceasta fost implicată activ, timp de peste 22 de ani, în Campania de Prevenție și Depistare Precoce a Cancerului de Col Uterin, prin programe de educație pentru sănătate la nivel național, oferirea de teste ginecologice la Centrul Medical de Excelență Renașterea și prin Unitățile Mobile de Diagnostic, a derulat campania de informare #HotărăștePentruViitor cu susținerea MSD, asupra importanței vaccinării anti HPV în 17 localități și derulează proiectul ReThink HPV Vaccination, co-finanțat de Comisia Europeană, până în ianuarie 2025.

Centrul pentru Inovație în Medicină (InoMed) este o organizație europeană non-profit de cercetare – inovare, dedicată depășirii granițelor cercetării și inovării în științele vieții la nivel european, regional – Europa Centrală și de Est și național, concentrându-se pe medicina personalizată pentru oameni. De-a lungul celor 10 ani de la înființarea sa în România, InoMed a urmat valul de inovare european, iar în prezent este principala organizație de cercetare-inovare din România care implementează Misiunea Cancer. În 2023, InoMed a fost catalizatorul primei legi din lume privind dreptul cetățenilor și pacientului la medicina personalizată, deschizând calea legislativă pentru implementarea medicinei personalizate în România. Mai multe detalii: www.ino-med.ro.

Eurocomunicare, un hub creativ de analiză, consultanță și formare în domeniul comunicării online, este un ONG cu sediul în București, România. Aria de interese include domenii precum dezinformarea online și fact-checking, media digitală/mainstream media, alfabetizare media/tehnologică/digitală, comunicare strategică, dar și implementarea unor proiecte cu finanțare europeană. Astfel, Eurocomunicare este sau a fost implicată în mai multe proiecte și activități menite să contribuie la profesionalizarea comunicării publice, echipând în același timp publicul cu instrumentele necesare pentru a lupta împotriva dezinformării. Mai multe informații sunt disponibile pe .

Pentru mai multe informații, accesați: